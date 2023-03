¡Empezó el careo! Allan Zenck se pronuncia y desmiente a Carolina Jaume: “No hubo ninguna audiencia, ni resolución”

Ya iba siendo tiempo de que el empresario se pronunciara, el ex esposo de Carolina Jaume, Allan Zenck, volvió a las redes sociales, bastó que la presentadora de televisión hablara y mencionara el caso de la custodia del hijo en común de ambos, para que Zenck, diera su contra respuesta.

Como siempre, la reacción no conversa ningún acuerdo, todo lo contrario, el ex esposo de la Jaume se pronunció para desmentir en todas y cada una de las palabras a la actriz, a la que señala de haberse inventado todo, “la audiencia, la resolución” y lo que Carolina Jaume aseguró como una victoria, Zenck lo calificó como “historias que solo existen en su cabeza”.

“Falso, todo lo que dice es mentira. Todo! El 100% de lo que sale de su boca es INVENTADO! No hubo ninguna audiencia, no hubo ninguna resolución, no hubo dictamen de ningún juez, no se decidió nada, ni antes y peor ahora. Ella simplemente fue a dar una versión, nada más. Y yo no tenía que ir porque la convocada solo era ella”, es parte del mensaje dejado por Allan Zenck.

Un comentario al que Carolina Jaume solo reaccionó con un; “Vive pendiente de mí”. Fue durante la tarde del miércoles que la presentadora se mostró visiblemente afectada al contar lo que de acuerdo con ella habría ocurrido en la audiencia. “Se ratificó la tenencia de todo, la otra parte no se presentó. Son 3 llamados, gané uno”, aseguró.

Captura de pantalla de comentario de Carolina Jaume

“Yo quiero que el padre conviva con su hijo, así que le vuelvo a hacer un llamado. Tú si puedes verlo, con supervisión, porque la jueza lo ordenó así. Yo nunca voy a negarle el derecho a mi hijo de tener un padre, pero si el padre no quiere ver a su hijo yo no lo puedo obligar. Me quedan dos juicios pendientes”, fue parte de lo que también dijo la presentadora. Ahora solo queda esperar que acciones tomará Allan Zenck, por la vía legal.