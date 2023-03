¡Se quiebra! Carolina Jaume confirmó que avanza en la batalla de la custodia por su hijo: “Se ratificó la tenencia”

Una Carolina Jaume divida en dos sentimientos, la presentadora avanza y da un jaque, en lo que a la batalla de la custodia legal de su hijo se refiere, pero se quiebra al explicar cómo está yendo el proceso.

La presentadora del canal digital de Telepremier, se dejó ver visiblemente afectada la tarde del miércoles, cuando regresó a las instalaciones de su trabajo y reveló como había ido la audiencia por la tenencia de su hijo, Alonso.

“Se ratificó la tenencia de todo, la otra parte no se presentó. Son 3 llamados, gané uno”, dijo entre lágrimas la también actriz, quien explicó que sin duda alguna este paso la acerca más a la seguridad de ser ella quien goce plenamente de la custodia de Alonso, sin embargo, no pudo evitar quebrarse al narrar que básicamente ya no hay batalla, puesto que Allan Zenck “no quiere ver a su hijo”.

“Yo quiero que el padre conviva con su hijo, así que le vuelvo a hacer un llamado. Tú si puedes verlo, con supervisión, porque la jueza lo ordenó así. Yo nunca voy a negarle el derecho a mi hijo de tener un padre, pero si el padre no quiere ver a su hijo yo no lo puedo obligar. Me quedan dos juicios pendientes”, agregó, al tiempo que dedicó unas palabras a su ex esposo, en busca de conciliar una convivencia con su hijo.

Asimismo, la también modelo señaló que en medio de todo, le llena el hecho de saber que se está haciendo justicia. “Me siento muy dichosa de que se haga justicia en nombre de un niño. Que se le proteja y que sepa que su mamá está apta, psicológica, física y económicamente y sobre todo preparada para el reto de criarlo sola”.

De acuerdo con declaraciones dadas por Jaume en días atrás, Allan Zenck ya ni siquiera llama a su hijo.