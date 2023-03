¡Ni el Netflitx puede pagar! Carolina Jaume dejó al descubierto al “ex” que ha intentado ingresar a su cuenta

Tras una vuelta triunfal al mundo de las cámaras y las pantallas, Carolina Jaume, había tomado un pequeño receso de las publicaciones y exposiciones en sus redes sociales, sin embargo, este lunes, la presentadora de ´Agárrate´ difundió una imagen exponiendo que “alguien”, habría intentado ingresar a su cuenta de Netflix.

Aunque la actriz se cuidó de dar nombre y hasta apodos, si mostró desde que parte habrían intentado acceder a su aplicación de televisión, nada más y nada menos que desde Panamá, un país que ha salido a relucir en más de una ocasión de la boca de la presentadora, luego de que se dio a conocer su separación con su ex esposo Allan Zenck. Por lo que a buen entendedor, pocas palabras.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

“Brother en serio hasta el Netflix no puedes pagar”, fue el texto escrito por Jaume, donde nuevamente deja en evidencia el poco tacto de su ex para seguir haciendo uso de sus cuentas personales. Cabe destacar que desde que Jaume salió del canal Ecuavisa, Allan Zenck tampoco ha vuelto a tener actividad en sus redes sociales, los ex esposos se han mantenido totalmente al margen del otro, y extrañamente se respira paz.

En la última y más reciente pronunciación que tuvo Jaume sobre el estatus legal que lleva con el empresario, la actriz aseguró que nunca más volvió a comunicarse y que incluso, Alonso, su hijo, ya no pregunta por él. Hasta donde se conoció, el abogado de Zenck, Alfonso Cedeño, en una declaración dada a ´Los Hackers´ aseguró que la actual pareja del ex esposo de Jaume, Gabriela Guerrero, tomaría acciones legales contra Jaume, debido a las varias fotografías que la presentadora publicó sobre ella, sin embargo, hasta a fecha no se ha hecho efectiva ninguna demanda.

Habrá que esperar si Allan Zenck reacciona a la nueva historia de Jaume.