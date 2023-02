¡Novia de Allan Zenck se cansó! Gabriela Guerrero iniciará acciones legales contra Carolina Jaume

Gabriela Guerrero, la actual pareja de Allan Zenck, empezará un proceso legal en contra de Carolina Jaume tras los comentarios que ha hecho la actriz en sus redes sociales sobre la novia de su ex. Recordemos que la mencionaba como “transformer”, entre otros calificativos. Además, mostró varias fotos inéditas de su pasado.

[ Desde crema para hemorroides hasta esmalte anti hongos: Carolina Jaume publicó artículos personales que Allan Zenck dejó en su casa ]

Alfonso Cedeño, el abogado de Zenck, también es la defensa de su novia y confirmó a Los Hackers de la Farándula el inicio de acciones legales.

“Hay dos procesos. El uno que inicio la señora Carolina Jaume que, a través de redes sociales, divulgó información reservada, lo pondremos en conocimiento tanto en la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar como de la Fiscalía porque no se puede divulgar información con reserva legal. La señorita Gabriela Guerrero ha comparecido y también estamos recabado toda la información para continuar con las acciones legales correspondientes porque no se puede mancillar el nombre y la honra de una persona en base a expresiones, historias creadas, fotos alteradas de una persona públicamente se ha demostrado que no hace lo correcto como lo es Carolina Jaume”.

Expandir Reproducción automática 1 de 6 Allan Zenck junto a Gabriela Guerrero. Imagen: captura de pantalla de Instagram

¿Qué dice Gabriela Guerrero?

“Calificativos de sobra hay, insultos denigrantes, discriminatorios. Eso no se puede, bajo ninguna circunstancia, tolerar. Nosotros no vivimos en un país donde cualquier persona pueda denigrar a otra. No vivimos en un país donde cualquier persona por su estado emocional inestable puede hacerle la vida imposible a otra por redes sociales. Las leyes están ahí y todo estamos en a obligación de cumplir”.

‘Lazito’ le preguntó al abogado cuál sería el mensaje que enviaría Gabriela. A lo que respondió que confiará en la justicia porque la honra de una persona no puede dañar así.

“Vamos a confiar en el sistema de justicia y haremos las gestiones que esté en nuestro alcance para que esto sea un precedente y no se repita porque la honra se debe respetar. No se puede dañar así la honra y la dignidad de un persona. La imagen conseguida en el transcurso de los años no se puede denigrar por el estado emocional inestable de una persona por redes sociales”, finalizó Cedeño.