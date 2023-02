Desde crema para hemorroides hasta esmalte anti hongos: Carolina Jaume publicó artículos personales que Allan Zenck dejó en su casa

La tiradera entre Carolina Jaume y Allan Zenck, en las redes sociales, ya da para una película. La presentadora de televisión no descansó ni durante el feriado de carnaval e igual estuvo publicando indirectas para su ex pareja. Este 22 de febrero de 2023, no fue la excepción y publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde aparecen unos medicamentos, un par de gomas y, un esmalte para hongos.

Al parecer son pertenencias de Allan que habría dejado en la casa de Carolina cuando aún eran pareja. La también actriz acompañó la imagen con un texto, donde asegura que solo quiere devolver las cosas “porque me dan asco” y, son varias las que tiene en su poder.

Pertenencias de Allan Zenck en la casa de Carolina Jaume (Foto: Captura de Instagram @carolinajaume)

“Mi antiguo inquilino dejó muchas cosas en mi casa. Desde celulares, hasta sus pastillas y exámenes para las hemorroides, su esmalte para el hongo de las uñas, zapatos y ropa. El tinterillo de su abogado no quiere contestar, ni él ¿dónde le hago llegar sus cosas? Que me dan asco”, escribió Jaume en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que la presentadora y modelo envía mensajes al empresario ecuatoriano por sus redes sociales. Aunque ambos se comportan de igual forma, Allan aún no se ha pronunciado al respecto.

Carolina también reveló ataques psicológicos

En medio de su revelación, que hizo también en Instagram, con una publicación, aprovechó para mandar un mensaje de reflexión a su audiencia femenina, a la que aconsejó nunca dejarse influenciar por las palabras de un “narcisista”.

En el texto que acompaña la imagen, utilizó parte de un mensaje que según le habría enviado Allan donde le dice que nunca volverán y más nunca tendrá una sonrisa en su rostro.

Carolina Jaume reveló ataques psicológicos de Allan Zenck (Foto: Captura de pantalla Instagram @carolinajaume)

“Ya no tienes al príncipe, al hombre perfecto, el matrimonio perfecto, la vida perfecta”, es lo que dice parte del mensaje.

Según lo que ha expuesto en varias ocasiones Jaume, la misma habría vivido una relación tormentosa no solo en temas de infidelidad, sino también de tratos, por lo que se ha encargo de volverse un portavoz de respeto y ejemplo para todas las mujeres que puedan estar viviendo una situación parecida en sus vidas.