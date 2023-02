Carolina Jaume reveló los ataques psicológicos que asegura recibió por “cola de funda” durante años

Carolina Jaume volvió al ataque, la presentadora de televisión no da tregua a las tiraderas contra su ex esposo, Allan Zenck, y en esta ocasión, en medio de su revelación, aprovechó para mandar un mensaje de reflexión a su audiencia femenina, a la que aconsejó nunca dejarse influenciar por las palabras de un “narcisista”.

“Mírate obsérvate, te estás acabando, consumiendo poco a poco, te han caído todos los años y libras del mundo, te ves fea y descuidada, ya ni te arreglas, no te preocupas x tu apariencia ni tu imagen… Ya no te cae todo del cielo, ya tu ´cara bonita´ no te sirve de nada, ya dejaste de ser la señora, ya no tienes al príncipe, al hombre perfecto, el matrimonio perfecto, la vida perfecta. ATENTAMENTE Una cola en funda”, recoge parte de las primeras líneas del texto publicado, donde una vez más se mostró más empoderada y atrevida que nunca.

La también actriz parecía haber parado los señalamientos contra su ex marido, tras dar a conocer que una de las principales motivaciones que promovía su ira, había sido cerrada, la graduación de su hijo y el incumplimiento de pago por parte de Zenck, sin embargo, todo apunta que estaría acudiendo nuevamente a terrenos de lo personal.

Mensaje de reflexión

Según lo que ha expuesto en varias ocasiones Jaume, la misma habría vivido una relación tormentosa no solo en temas de infidelidad, sino también de tratos, por lo que se ha encargo de volverse un portavoz de respeto y ejemplo para todas las mujeres que puedan estar viviendo una situación parecida en sus vidas.

“NUNCA MÁS DEJES QUE LAS PALABRAS DE UN NARCISISTA TE ACOMPLEJEN. Que esas palabras solo sean la gasolina que te lleve a ser la mejor versión de ti tanto física como espiritual. AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA VIVIENTE QUE NI LA CÁRCEL pudo contra quien decidió SER FUERTE!”, agregó.