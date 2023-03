El rapero que regaló dinero en Ecuador 6ix9ine, protagonizó borracho un escándalo y mencionó a Daddy Yankee y Anuel AA

Daniel Hernández es el famoso rapero conocido como Tekashi 6ix9ine, quien vino a nuestro país en julio de 2022 a regalar dinero y hace unos días recibió una brutal golpiza por parte de un grupo de hombres dentro de un gimnasio, al sur del estado de Florida, Estados Unidos.

En un reciente video que salió a la luz, se ve al estadounidense protagonizando un escándalo mientras hablaba -en forma de reclamo- con un seguidor que mencionó su gran obra de ir a entregar dinero en Ecuador.

En el video menciona el “poco labor” que realiza Daddy Yankee, Anuel AA y Ozuna al no ayudar a los pobres. Las redes sociales se han encargado de filtrar el video por el carácter prepotente que caracteriza al rapero y que en esta ocasión, no fue la excepción.

El rapero se caracterizó por expresarse de manera muy fluida en español pese al estado etílico en el que se encontraba. “Yo ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante. Yo ayudo a los pobres”, expresó el rapero mientras le gritaba al fanático: “Qué artista, Anuel, Daddy Yankee, Ozuna, y que ‘son leyenda’, ayuda a los pobres como 6ix9ine. ¿Quién? Nadie”, siguió mencionando mientras alzaba la voz.

Así pidió “disculpas”

El reportero Leonel Allegues habló con 6ix9ine quien pidió disculpas públicas por las palabras que mencionó sobre los artistas urbanos, justificó su acto diciendo que se encontraba borracho y que se mal interpretó lo que el dijo.

“Le estabas tirando a Daddy Yankee, Anuel y Ozuna”, le dijo el periodista, a lo que el estadounidense a la defensiva respondió: “Yo no le estaba tirando a nadie, tú sabes, yo estaba borracho”.

Leonel siguió presionando para que aclare sobre la “tiradera” a lo que el rapero mencionó: “Yo no tengo problemas con Daddy Yankee”, y concluyó con el tema diciendo: “Es dinero mío, no me regala el gobierno (...) yo le doy a la gente, no es dinero ajeno”.

