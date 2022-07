Quién es Tekashi 6ix9ine, el rapero que repartió más de USD 40.000 a familias en Ecuador

Daniel Hernández, más conocido como, (Tekashi, 6ix9ine) es un rapero estadounidense de ascendencia latina que se encuentra en Ecuador. Tras un evento en el Kartódromo Cotopaxi en el que estuvo el youtuber estadounidense Steve Will Do It, visitó a comunidades de esa provincia y hasta repartió más de USD 40.000.

El video lo publicó él mismo en su cuenta de Instagram donde ostenta de 21.8 millones de seguidores. Las imágenes muestran una recopilación de los momentos que vivió con las familias. Entregó el dinero en efectivo y escuchó algunas anécdotas. “Queremos hacer un mundo mejor y que la gente no se muera de hambre. Vamos a entregar el dinero a los que más necesitan”, dice Tekashi con un fajo de billetes en mano.

En la descripción del post, que va a llegar a 3 millones de reproducciones y cientos de reacciones, dice: “40.000 dólares para la gente de Ecuador. Todos los días compramos zapatos, ropa y otros de 1.000 dólares. Coches, casas (...) pero no hay mejor sentimiento en el mundo que gastarlo en personas que lo necesitan”. También agradece a Steve que lo acompañó. “Te amo hermano, es bueno tenerte de vuelta”.

Muchos internautas aplaudieron su acción y dejaron comentarios de agradecimiento. Pero más allá de eso hay quienes no saben quién es este rapero.

No es la primera vez

En otras ocasiones 6ix9ine tuvo gestos similares en otros países. Acude a comunidades más vulnerables de lugares que visita. Por ejemplo, en su último viaje a México regaló a una familia de escasos recursos en Cancún un millón de pesos en efectivo (USD 48.947).

Justamente en un video difundido en sus redes sociales, Tekashi 6ix9ine compartió con sus seguidores la intención que tenía de regalar aleatoriamente USD 50 mil cada semana.

¿Quién es Tekashi 6ix9ine?

Desde 2017 alcanzó una fama que lo llevó estos últimos años a ser uno de los artistas urbanos más polémicos. Pues, su imagen se ha visto envuelta en múltiples situaciones tendenciosas que lo han llevado incluso a pisar la cárcel un par de veces.

Tekashi 69, llega para su comparecencia por cargos de agresión en el Tribunal Penal del Condado #1 en el Palacio de Justicia del Condado de Harris el 22 de agosto de 2018 (Bob Levey/Getty Images)

En 2015, Tekashi 6ix9ine fue acusado de abuso sexual de menores a una niña de 13 años cuando él ya tenía 18. Sin embargo, por ello no fue encarcelado pero sí se le sentenció a cuatro años de libertad condicional.

Tres años después fue arrestado por posesión de armas y “conspiración para la comisión de delitos como tráfico de drogas, robo a mano armada, violencia y crímenes con arma de fuego”, de acuerdo con el sitio Infobae.

Asimismo se le vinculaba con una peligros apandilla de Estados Unidos identificada como Nine Trey Gangster Bloods, conocidos por el tráfico de drogas en Nueva York.

Tekashi 6ix9ine llegó a un acuerdo con las autoridades para recuperar su libertad. Lo logró al delatar a todos los miembros de la pandilla.

Esa colaboración le sirvió para estar solo dos años en prisión. Al sitio TMZ declaró que aunque delató a los integrantes de la pandilla no solicitó participar en el programa de protección de testigos que le ofrecieron.