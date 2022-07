La verdadera razón de la visita de 6ix9ine a Ecuador, no fue para entregar dinero

Las redes sociales estallaron al verificar que el rapero Tekashi 6ix9ine estaba en Ecuador. El estadounidense de 26 años ganó viralidad, en el país, al entregar más de 40 mil dólares a habitantes de escasos recursos en Cotopaxi.

No obstante, el verdadero motivo de Daniel Hernández (nombre real del cantante) fue asistir a un evento en el kartódromo de esta provincia de la Sierra. La jornada la complementaron el piloto Martin Navas y el youtuber norteamericano Steve Will Do It.

Tekashi 6ix9ine

La jornada terminó con una prueba de velocidad protagonizada por el piloto ambateño a bordó de su Peugeot 208 R5. El evento fue registrado por el medio Acelerando; múltiples marcas colaboraron en la logística.

Regaló dinero

Después de cumplir con esta agenda, 6ix9ine se traslado a sectores aledaños para repartir 40 mil dólares. Según el artista al día gasta miles en ropa, zapatos, autos y clubes de diversión pero el mejor sentimiento es gastarlo con gente que necesita.

El rapero estadounidense visitó Cotopaxi

“Esto es lo que el mundo no muestra... aprecia lo que tienes en la vida porque hay personas que desearían haber vivido tu vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Precisamente, en la grabación subida a su red social se ve usando los trajes de la jornada de automovilismo y con varios fajos de dinero en sus manos.

Detenido por violencia y porte de armas

Además de su agresiva manera de rapear, el nacido en Nueva York, es conocido por sus problemas legales. Él colaboró con la Fiscalía para delatar a una banda de narcotráfico.

Fue llevados a prisión por porte ilegal de armas de fuego, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de asesinato y violencia doméstica hacia su expareja Sara Molina.