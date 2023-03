“¿Por qué la gente me odia?”: Estas serían las razones por las que golpearon brutalmente al rapero Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine, quien vino a Ecuador en julio de 2022 a regalar dinero, recibió una brutal golpiza por parte de un grupo de hombres dentro de un gimnasio al sur del estado de Florida, Estados Unidos.

Pese a que aún se desconoce la identidad de las personas que agredieron fisicamente al rapero, en redes sociales han especulado que las razones por las cuales lo golpearon serían por la agresividad y la actitud violenta y prepotente que caracteriza al estadounidense.

¿Se delató en una publicación?

En un ‘post’ en Instagram el estadounidense publicó: “¿Por qué crees que la gente me odia? Por favor comenten y háganme saber que estoy perdido” y sus seguidores respondieron dándole los motivos por los cuáles no lo aceptan por completo.

Su forma de ver la vida no es del agrado de muchas personas, pero no es solo el estilo de vida que lleva el rapero sino las polémicas en las que ha estado involucrado y algunas denuncias legales que en un pasado tuvo que pagar.

Cantante Tekashi 6ix9ine recibió una brutal paliza por un grupo de hombres dentro de un gimnasio del sur de Florida.



El abogado de 6ix9ine, Lance Lazzaro, dijo que el rapero estaba dentro del sauna cuando de repente fue atacado por varios hombres pic.twitter.com/7xeL1XzHI4 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 22, 2023

Algunas de las respuestas fueron: “Sólo sé más humilde, no tan llamativo. He visto varios de tus videos y tienes un gran corazón, muéstralo más que tu dinero”; “No eres humilde, crees que estás impresionando a cualquiera publicando dinero, mejor cuida de tu hija y asegúrale un buen futuro”; “Eres un egoísta que no siente lealtad ni honor por nadie más que por ti mismo. Hay como un millón de razones para que no me agrades”.

¿Quién es Tekashi 6ix9ine?

Daniel Hernández, es un rapero estadounidense de ascendencia latina que desde el 2017 su fama lo llevó a ser uno de los artistas y compositores mas polémicos del género Hip-Hop. Esto por lo que su imagen se ha visto envuelta en múltiples situaciones que lo han llevado incluso a pisar la cárcel un par de veces.

En julio de 2022 estuvo en Ecuador, luego de un evento en el Kartódromo Cotopaxi, donde también estuvo el youtuber estadounidense Steve Will Do It. Visitaron a comunidades de esa provincia y repartió más de USD 40 000 a familias necesitadas.