¿Viajaron juntos? Se filtra un video que confirmaría la relación amorosa entre Karol G y Feid

Los artistas colombianos, Karol G y Feid, se han visto involucrados amorosamente por algunos meses tras varios rumores y pistas que confirman que su relación va más allá de la amistad, tal vez no es solo un “rumor”, sino que los exponentes del género urbano aún no están listos para mostrar a todo el mundo el amorío.

Primero, pasaron de realizar una colaboración juntos, se los ha visto ir a cenar en restaurantes lujosos, posterior a eso, empezaron a mandarse indirectas por redes sociales, a ocultarse en conciertos e ir vestidos super ‘goals’ al lanzamiento del nuevo álbum “Mañana será bonito”, donde Feid babeaba por la ‘Bichota’.

¿Ahora porqué los están vinculando?

En redes sociales se filtró un video donde ambos reguetoneros estaban en uno de los aeropuertos de Medellín. Apenas salieron del vehículo, subieron rápidamente a uno de los aviones privados.

La colombiana “casualmente” portaba unas gafas al estilo “Ferxxo mor”, y su acompañante traía la vestimenta al estilo “oversize” - muy ancho- y característico del artista colombiano.

Por el momento, se desconoce el destino al que tenían planeado ir. Todas las pruebas se han vuelto tan obvias que cuando confirmen su relación amorosa, “todos vamos hacernos los sorprendidos”.

Desde que lanzó “Tus gafitas” en redes sociales, sus seguidores han especulado que cuando lanzó y compartió su canción al mundo, Karol G no sale de su casa sin su nuevo “accesorio favorito”.

Reacciones

Los fanáticos están ansiosos de que su amorío se haga pública por lo que en redes sociales reaccionaron de esta manera: “A mí me emociona más la vida amorosa de estos dos que la mía”; “Estoy más obsesionada con ellos que con mi ex”; “¿Qué les cuesta admitir que tienen una relación?”; “Feid siempre mira con amor a Karol, ya confirmen rápido”; “Hasta por la forma de caminar podría asegurar que deley es el Fercho”, “Necesito que oficialicen, que me vuelvo loca”, “El policía por dentro: no puede ser, son novios”

