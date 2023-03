La jugosa cantidad de dinero que le ofrecieron a Clara Chía para que de su versión sobre Piqué y Shakira

La actual “parejita del año” Piqué y Clara Chía se han envuelto en una serie de críticas por su polémica relación amorosa tras confirmarse la infidelidad por parte del exfutbolista hacia la cantante Shakira.

Tanto la barranquillera como el español han dado algunas declaraciones a la prensa rosa sobre el tema, pero quien aún no ha contado su versión es Clara. La catalana de 24 años, a quien los medios de comunicación no han dejado de insistir para que se exprese en cámaras.

¿Cuánto dinero le ofrecieron?

Según el portal X Catalunya, la cantidad estaría pasando el millón de euros, es decir más de 1.000,000 de dólares estadounidenses. Esto, debido a que los medios ‘mueren’ por conocer la versión de la actual pareja de Piqué y parte de lo sucedido. Por el momento, ella es la única que se mantiene alejada de dar declaraciones sobre esta polémica.

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ella explique su versión, confirmando así los dos extremos”, mencionó el portan catalán. ‘Clara-mente’ su respuesta fue un rotundo NO y decidió mantener silencio respecto al tema.

La razón por la que no aceptó la oferta

Una fuente cercana a la catalana le informó a Catalunya que no aceptó ninguna de las ofertas porque ambos están felices con su relación y quieren vivir su noviazgo lo más tranquilo posible. “Ella las habría rechazado todas. Junto a Piqué, no tendrá problemas de dinero, además, son felices y prefiere serle fiel, quieren intimidad y respeto, poder vivir la vida con normalidad” comentó la fuente.

Clara Chía Martí tiene una doble y es colombiana Foto: Foto que se ha viralizado en Instagram, Twitter y TikTok

Por su parte, Shakira no se ha quedado en silencio por lo que en una entrevista que le realizó Enrique Acevedo mencionó una frase de Madeleine Albright: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay” interpretado como indirecta para Clara Chía.

Te puede interesar:

[ ¡Ni ‘Bichota’, ni ‘Loba’! Shakira y Karol G demuestran que podemos ser ‘Triple M’ ]

[ ¿Igualitos a Shakira? Así se verían los hijos de Piqué y Clara Chía según la Inteligencia Artificial ]