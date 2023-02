¡Ni ‘Bichota’, ni ‘Loba’! Shakira y Karol G demuestran que podemos ser ‘Triple M’

¿Qué significa ‘Triple M’? Por el momento ni Shakira ni Karol G han mencionado el concepto exacto, pero se podría interpretar de una forma en que una persona le va mejor, se transforma, evoluciona y hasta cambia su aspecto físico cuando deja una relación amorosa. A ambas les sucedió.

Shakira, aunque tiene 46 años, luce incluso más joven que cuando estaba con Piqué. Decidió retomar su carrera musical y es de las artistas más exitosas en el mundo, mientras que al exjugador no le fue tan bien en su profesión. Tanto fue que se tuvo que retirar del fútbol y ahora se dedica a los streamer con su proyecto ‘Kings League’. Si bien tiene su propia empresa, Kosmos, dedicada a la organización de eventos deportivos, se ha ido en picada por el hecho que su nuevo amor labora allí.

Karol G ha demostrado cada día estar “más buena, más dura y más level” por sus publicaciones. Presume una esbelta figura y sus repentinos cambios de ‘look‘ demuestran que está mucho mejor sin Anuel AA. En cambio el reguetonero, cuando inició con Yailin ‘La más viral’, bajó tanto de peso que su rostro se veía demacrado. Peor en su carrera musical: sus canciones no han tenido tanto impacto como cuando estaba con la paisa.

El significado de ‘Triple M’ ha sido tendencia en redes. Los fanáticos no han dejado de alabar y sentirse identificados, no solo con la letra, si no con específicamente la frase “Tu te fuiste y yo me puse Triple M: Más buena, más dura, más level”.

Los seguidores han comentado que en solo 3:36 minutos que dura la canción, las compatriotas se ven -sin duda- muchísimo mejor sin sus exparejas. Han demostrado que sus decepciones amorosas solo las hacen más fuertes y han convertido el dolor en dinero.

Después del "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", Shakira nos da "Me puse triple M"



Un nuevo versículo agregado en la Biblia de la música latina que Shakira misma ha escrito. 🫡😌🙏🏾 — Mike Espejo (@Mikeespejo21) February 24, 2023

La misma Shakira lo dice en su anterior colaboración: “La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esta vez, lo reafirman: “Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte”.

¿Por qué ‘Loba’ y ‘Bichota’?

Las parceras han marcado tendencia no solo por sus creativas palabras, que realzan el empoderamiento femenino. En primer lugar, Shakira que -con la identidad de ‘Loba’- marcó tendencia en el 2009 y lo usó de nuevo en su reciente colaboración número 53 junto a Bizarrap. “Una loba como yo, no está para novatos. Una loba como yo, no está para tipos como tú”, menciona la estrella del momento.

Otra de las palabras tendencia fue ‘Bichota‘, como se autodenomina Karol G. La misma se ha posicionado como la más utilizada del 2020. De igual manera, la cantante creó un sentido de pertenencia con sus fans por su significado. “Para mí era poderosa (...) quería usar ‘Bichota’ con un significado relacionado a una mujer poderosa, genial, increíble” dijo Karol G en el programa de Jimmy Fallon.

Internet hace reverencia a Shak y Karol

Las redes sociales han explotado tras el nuevo lanzamiento de las diosas del despecho, Shakira y Karol G. En solo 11 horas del estreno han conseguido posicionarse en el top 1 en tendencia de música.

Se espera que ‘TQG’ (Te Quedó Grande) arrase en los medios así como fue la anterior colaboración de la barranquillera con el reconocido productor argentino Bizarrap. Según las estadísticas, sí lo logrará por lo que hasta el momento ha alcanzando más de los 12 millones de visualizaciones en YouTube; al cierre de esta publicación.