¡Raulito se fue y nos hizo llorar! Así fue el mensaje de despedida de Roberto Ayala, ganador de MasterChef Ecuador 2

El experto en parrilla, Raúl Calle, abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador y sin él, quedó conformado el Top 5 de la competencia. Sin embargo, en redes sociales, en sus casas, y hasta los exparticipantes le dedicaron palabras de gratitud debido a su carisma y su nivel que subió durante toda la competencia. Uno de ellos fue Roberto Ayala.

“Raulito es de esos niños de la escuela que te dice “hola, quieres jugar conmigo?” Y te haces pana de una. Eres grande broder. Gracias por compartir tu esencia y tu sencillez” — Roberto Ayala

Roberto fue el ganador de Masterchef Ecuador en la segunda temporada y recién estuvo junto a los otros ganadores de las temporadas para cocinar junto a los participantes y el jurado y en esa ocasión tuvo la oportunidad de conocer a Raúl y a todos los participantes del top 6 y es evidente que hizo amistad con el experto en parrilla.

En redes sociales, piden que se junten los cocineros para que cocinen en parrilla. Esto, porque Roberto recientemente realizó una degustación de carnes llamado “Matador” que resultó todo un éxito.

Raúl es el más querido de la 4 temporada

Como dijeron los jueces tienes un gran corazón y es imposible no quererte

El reto de eliminación con carta de sus familiares:

En el reto de eliminación para definir a los mejores cinco, los participantes debían preparar su plato insignia, lo que mejor los representara como personas y que los conectara con su familia. Para inspirarse todos recibieron una carta de sus familiares, que leyeron delante de todos y con las que recargaron energía para cocinar con el corazón.

Sin embargo, el ánimo de Raúl no se sintió fuerte, ni con seguridad a pesar de que manifestó estar preparando un plato desde el corazón “que me transporta a casa”. Pero el plato final, no complació a los jueces, la chef Caro le dijo que el emplatado era básico y, parecía un simple arroz con coliflor y pollo.

“El arroz estaba irregular, el pollo está seco, le falta picante”, dijo el chef Jorge Rausch. No hubo un comentario positivo hacia Raúl y, eso lo llevó directo a su casa.

Raúl tiene un aspecto fuerte y, se ve una persona ruda, demostró a lo largo de la competencia que, tiene uno de los corazones más nobles y dados de MasterChef Ecuador. Cuando al parrillero le tocó despedir a su amigo Andrés, lloró y se mostró visiblemente afectado por su partida. Además, siempre apoyo a Sara cuando recibía ataques de Jamil y, tampoco dejó de lado a Sonnia. Su ausencia se sentirá en la cocina, así como lo expresaron sus compañeros cuando lo abrazaron al despedirlo.