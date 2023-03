¡Se cumplen los spoilers! La despedida de Raúl no fue sorpresa en MasterChef Ecuador

La despedida de Raúl fue una muerte anunciada en redes sociales. Tanto los adelantos de Teleamazonas, como los spoilers en Twitter y las actualizaciones adelantadas de la enciclopedia libre en Internet, acertaron. El experto en parrilla, Raúl Calle, abandonó las cocinas de MasterChef y sin él, quedó conformado el Top 5 de la competencia.

En el reto de eliminación para definir a los mejores cinco, los participantes debían preparar su plato insignia, lo que mejor los representara como personas y que los conectara con su familia. Para inspirarse todos recibieron una carta de sus familiares, que leyeron delante de todos y con las que recargaron energía para cocinar con el corazón.

Sin embargo, el ánimo de Raúl no se sintió fuerte, ni con seguridad a pesar de que manifestó estar preparando un plato desde el corazón “que me transporta a casa”. Pero el plato final, no complació a los jueces, la chef Caro le dijo que el emplatado era básico y, parecía un simple arroz con coliflor y pollo.

Los jueces le dieron malos comentarios y resaltaron que el platillo, un pollo al curry con arroz y coliflor en salsa agridulce, no mostraba las técnicas y todo lo aprendido en el programa.

“El arroz estaba irregular, el pollo está seco, le falta picante”, dijo el chef Jorge Rausch. No hubo un comentario positivo hacia Raúl y, eso lo llevó directo a su casa.

'Incienso' el plato familiar de Raúl que no logró controlar y tiene algunos errores, sobre todo en la presentación. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/nk9PRaLMZ2 — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 17, 2023

Raúl, el oso cariñoso de MasterChef Ecuador

Aunque Raúl tiene un aspecto fuerte y, se ve una persona ruda, demostró a lo largo de la competencia que, tiene uno de los corazones más nobles y dados de MasterChef Ecuador.

Aunque sea un plato sencillo y familiar se podría mejorar con una buena presentación. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/3pztw8rZUw — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 17, 2023

Cuando al experto parrillero le tocó despedir a su amigo Andrés, lloró y se mostró visiblemente afectado por su partida. Además, siempre apoyo a Sara cuando recibía ataques de Jamil y, tampoco dejó de lado a Sonnia. Su ausencia se sentirá en la cocina, así como lo expresaron sus compañeros cuando lo abrazaron al despedirlo.