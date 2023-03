Ganador de MasterChef Ecuador le dedico una larga y linda carta a Victoria ¿Otro spoiler?

Victoria es la primera en ser parte del flamante Top 5 de MasterChef Ecuador de la 4 temporada y el ganador de la 3 temporada no dudó en dejarle un gran mensaje en su cuenta de Instagram. Esto ha hecho pensar a los seguidores que puede ser, que ella sea la campeona de este año y sea la primera mujer en ganar este reality.

Se trata de Andrés Arrata, ganador de la tercera temporada del reality de comida más importante de Ecuador, quien no dudó dejarle una ‘cartita’ a Vics por haber llegado a ser una de las mejores cocineras aficionadas del país. Pero, lo raro de todo, es que solo le escribió a ella y nadie más de los participantes, ¿Qué decía el mensaje?

Me encantan las personas que tienen la habilidad de la narración y que además, a través de sus letras cuentan no sólo su historia sino impregnan su esencia en ellas, entonces al leerlas sabes quiénes y cómo son. Eso pasa también en la cocina. Tú tienes esa doble capacidad, de mostrarte tal cual eres en tus escritos y en tus cocinadas: creativa, profunda, divertida, emotiva e intuitiva. Me encantó conocerte y compartir por un momento la increíble locura de una cocinada en MasterChef Ecuador. Felicitaciones por esa filipina!! Bien merecida!

— Andrés Arrata