¡Muchos besitos! En medio de la polémica, Mare Cevallos y Jamil de MasterChef Ecuador disfrutan su relación

Jamil y Mare Cevallos han entablado una relación que ya no es un secreto para nadie. No sabemos si son novios oficiales o se están conociendo, pero más allá de un título, la pareja se ha dejado ver juntos. Sobre todo en las redes del exparticipante de MasterChef Ecuador, Andrés Bastidas, mejor conocido como el ‘Ajicero’.

Mientras publicaba una historia en su cuenta de Instagram emocionado por llegar a 90 mil seguidores, enfocó a la pareja que estaba en un romántico beso.

La pareja se encuentra en un momento feliz y han dejado claro que las polémicas en los que se los involucra al ser personajes públicos no afectan en su relación.

Jamil y Mare Cevallos (@elajicero)

Polémica de Mare Cevallos con Andrés Salvatierra

Justamente el 8 de marzo en redes sociales “estalló” una polémica por una publicación que realizó Andrés Salvatierra, expareja de Mare.

“Disculpen por haber contestado a las provocaciones de mi ex. Les prometo que si lo vuelve hacer, muestro todo lo que aguanté mientras estuve en Ecuador para que puedan entenderme (capturas, llamadas, audios, grabaciones), porque la denuncié”, tuiteó el boliviano.

A lo que la actriz respondió: “En el Día de la Mujer, tengo que aguantar a un misógino diciendo que me denunció (que cuando mi abogado llamó al suyo le dijo que no existía tal denuncia) una mentira más”, son algunas de las líneas escrita por Mare en respuesta a Andrés.

en el día de la mujer, tengo que aguantar a un misógino diciendo que me denunció (que cuando mi abogado llamó al suyo le dijo que no existía tal denuncia) una mentira más. ahora amenaza, después de que yo tuve que aguantar tanto, el es la pobre víctima. incluso injurias públicas. — Mare 🌊 (@cevallosmare) March 8, 2023

Después Salvatierra expuso una resolución que habría salido con fecha de agosto, y de acuerdo a lo que recoge, la Fiscalía de Guayaquil, habría citado a declarar a la actriz, por el presunto delito de “Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familia”.

Jamil defiende a Mare Cevallos

Jamil Faour salió en defensa de Mare en Twitter y reveló que el participante del reality de cocina tiene AHD (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) .

“La gente no tiene que saber que uno tiene una condición. Yo hable de mi ADHD en privado y empezaron a decir que estaba loco a mis espaldas. Tener trastorno de personalidad no es peligroso, yo salgo con Mare Cevallos y ella lo tiene (...) Gracias Mare porque al conocerte, he aprendido más de esto y lamento tanto que en el pasado te hayan maltratado o señalado por tu enfermedad. Yo no. Nadie debería hacerlo. Nadie tiene porque “diagnosticar” a nadie. Peor si no te revisas primero”.