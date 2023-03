Mare Cevallos no se queda callada y le responde a su ex Andrés Salvatierra: ¿Qué le dijo?

Mare Cevallos y Andrés Salvatierra se han dado hasta con el tobo, en las redes sociales, la actriz recientemente reaccionó a un tuit publicado a tempranas horas por su ex, y lo calificó de “misógino” hacia arriba, y desmintió por completo la versión de que haya existido alguna vez, una denuncia hecha por él, bajo su nombre.

“En el día de la mujer, tengo que aguantar a un misógino diciendo que me denunció (que cuando mi abogado llamó al suyo le dijo que no existía tal denuncia) una mentira más”, son algunas de las líneas escrita por Mare en respuesta a Andrés quien amenazó con mostrar evidencias de lo que según él tuvo que vivir por Mare Cevallos; “Disculpen por haber contestado a las provocaciones de mi ex. Les prometo que si lo vuelve hacer, muestro todo lo que aguanté mientras estuve en Ecuador para que puedan entenderme (Capturas, llamadas, audios, grabaciones, porque la denuncié”, tuiteó.

La ex pareja que dio inicio a su amor en el reality rodado hace algún tiempo en Turquía, ya ha rehecho su camino y se ha abierto a nuevos comienzos con otras personas, recientemente, Cevallos se ha dejado ver radiante, con el participante del programa MásterChef Ecuador, Jamil. Sin embargo, hay que acotar que llegar a este proceso, a ambos les llevó tiempo y en algún punto estuvieron en el ojo del huracán, tras su separación.

Las palabras difundidas por Andrés dejan a muchos sorprendidos, debido a que en una pasada entrevista, aseguró que aunque su relación con Mare le enseñó muchas cosas, no se arrepentía de lo vivido, y aunque aclaró que no volvería con ella, le agradecía por lo vivido.

El ex participante de ‘El Poder del Amor’ comentó que cuando estuvo en el programa rodado en Turquía, llegó con un corazón dispuesto a entregarse y encontró el amor en Mare “aunque nunca se lo manifesté con palabras, siempre demostré con detalles el cariño que sentía”.