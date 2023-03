Jamil considera que hay favoritismo en MasterChef Ecuador:”Creen que uno es pendej...”

Los usuarios no son tontos y Jamil tampoco. En Twitter se considera que en MasterChef Ecuador hay favoritismo. Sobre todo por el reto de la caja misteriosa de hoy. A Victoria no solo le permitieron terminar su plato en el atril, si no que resultó ganadora. Un poco polémico, en medio de un momento en el que suceden cosas que son de conocimiento público.

[ ¿Victoria se derrumba de MasterChef Ecuador tras la salida de Santiago? ¿De verdad funcionó la estrategia de Jamil? ]

Jamil, siempre está activo en la red social en cada episodio de MasterChef Ecuador. Hubo internautas que señalaron que había “claramente favoritismo”. Pues la chef Carolina Sánchez se acercó hasta la estación de Victoria para darle un pequeño truco para que queden perfectos sus macarons.

“Aquí se ve claramente el favoritismo de los chefs”. “Cosmo y Wanda creen que uno es pendej...”. Eran parte de los comentarios que dejaron los usuarios. Y Jamil no se quedó atrás: “Yo pienso lo mismo”.

Ese truquito de la chef Caro para quitar la punta de los macarrones fue excelente. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/2nMJDLdX7U — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 8, 2023

JAJAJAJAJA yo pense lo mismo!! 😂😂 https://t.co/AzUi9CFItn — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 8, 2023

No solo eso. A Victoria le permitieron terminar su plato en el atril, cuando se supone que cuando dicen manos arriba ya no pueden hacer nada más. Jamil también estuvo al pendiente y cuestionó el hecho de esa ventaja para Victoria.

Logró completar el reto y además le puso su toque de innovación. ¡Bien jugado! #MasterChefEcuador pic.twitter.com/JTAMx7tvXa — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 8, 2023

Yo no sabia que podiamos terminar de rellenar en el atril #MasterChefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 8, 2023

Victoria rellenando los macarons in situ igual a cuando presentó la Berenjena a la Parmesana sin emplatar.

Alexandra hizo algo parecido ayer.#MasterChefEcuador — Fisióloga Reproductiva |Estudios genómicos (@mamadeyoda) March 8, 2023

Que injusto q dejen completar platos en el atril, para q hacen eso de alzar mas manos? #MasterChefEcuador — Albert (@albertlagosa) March 8, 2023

Porque a Viciroria siempre le permiten terminar de emplatar frente al jurado? #MasterChefEcuador — AnitaCoraima (@Anita94_) March 8, 2023

Victoria sigue siendo tendencia en Twitter, no solo por la eliminación de su novio Santiago ayer. Por la situación que atraviesa-la cual ya se sabe- está en el ojo público y todo lo que haga ahora en el reality será comentado.

Por ese tipo de beneficios que recibió hoy, que le llevaron a elegir los ingredientes con los que iban a cocinar sus compañeros, los internautas no dejan de plasmar sus comentarios y críticas al programa.

#MasterChefEcuador en serio?? La segunda vez que dejan a victoria terminar de emplatar algo al momento de presentar!!! — me llamo (@mellamopor) March 8, 2023

Lo de Victoria me parece trampa #MasterChefEcuador — Maybe Ramirez Rudas (@MaybeRamirezR) March 8, 2023