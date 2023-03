“No me siento orgulloso”: Santiago de MasterChef Ecuador rompe el silencio y habla sobre cómo terminó con su exnovia

El cuencano Santiago Barzallo fue eliminado en el Top 8 de las cocinas de MasterChef Ecuador, pero se hizo muy mediático cuando se conoció que estaba comprometido y que había terminado su relación con su expareja mientras se encontraba en el reality. Luego, se conoció que empezó un romance con Victoria, relación que hasta el sol de hoy la mantienen.

En un live de Instagram con Erika Vélez, el ‘morlaco’ fue interrogado sobre esta polémica que trascendió del programa y que ha inundado las redes sociales con todo tipo de comentarios a favor o en contra de lo que sucedió entre Santi y Vics. Ante eso, el exparticipante, se sinceró con la presentadora y reveló cómo terminó con su exnovia.

En un principio Barzallo, aclaró que en ningún momento estuvo con las dos mujeres en el mismo tiempo. Por su parte Erika también contó su experiencia cuando estuvo comprometida dos veces: “A mi dos veces me han fallado cuando estuve comprometida y agradezco porque tal vez ese no era mi camino y yo que estoy en el medio soporte muchos rumores de que había alguien más y por eso te pregunto si quieres aclararlo”, dijo la manabita.

Santiago por su parte, dijo que siempre fue sincero y más ahora por si acaso algún familiar de ella, o quizá ella esté viendo el live.

“En su momento, yo sí hable con mi exnovia, le expliqué todo, le fui totalmente sincero. No es algo por el cual me sienta orgulloso pero lo dije con toda la sinceridad del caso y eso fue lo más importante. Nunca le escondí nada, aunque mucha gente le vio mal a eso, pero eso me ayudó a no sentirme mal y decidí acabar el compromiso”.

— Santiago de MasterChef habla sobre su exnovia