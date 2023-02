“También báñense a diario”: Alexandra y Santiago dejan al descubierto el “resentimiento” en MasterChef Ecuador fuera de cámaras

Alexandra y Santiago “alborotaron el avispero” en Twitter por unas publicaciones que comenzaron haciendo referencia al regaño del chef francés chef Jérôme Monteillet. Sin embargo, todo se salió de control cuando la conversación se desvió y terminó dejando al descubierto el “resentimiento” que hay tras las cámaras de MasterChef Ecuador.

Para entrar en contexto. Cuando comenzaba el reto de eliminación de ayer, en el que debían hacer brillar el queso, Monteillet detuvo a los participantes cuando corrían a la despensa y les hizo volver a sus estaciones para lavarse las manos.”¡Stop!”. De hecho, cada vez que los visitaba durante sus preparaciones les pedía que ordenen su espacio de trabajo.

Obviamente ello no se salvó de Internet y fue el tema de conversación del momento. Alexandra se subió a esa camioneta y dejó un tuit, al que no le podía faltar su veneno de ‘diabla’. “Lávense las manos antes de cocinar por favor. También báñense a diario”. No conforme con ello, le agregó el : ”Y cepillarse los dientes por favor”.

¿Para quién iba dirigido? Solo ella sabrá, pues al igual que Jamil, hace comentarios muy despectivos para con sus compañeros. A Henry le ha dicho “gordito” y hasta cuestionó la salud mental de Sara. Para ‘La Diabla’, nadie es mejor que ella, nadie tiene la capacidad de hacer un plato de alto nivel y se ofendió cuando estuvo con Alexander a punto de ser eliminada.

Santiago sacó las garras

Entre las respuestas de los usuarios no faltó la de Santiago. Pareciera que no rompe un plato y que no se mete con nadie, pero con su respuesta a Alexandra dejó mucho qué pensar. Aunque ese tuit fue borrado, no hay nada que una captura de pantalla no resuelva.

Al mensaje de ‘La Diabla’ de lavarse las manos, el novio de Victoria respondió: “Y dejen el resentimiento social afuera, de paso. Confirma mi querida Alexandra”. Ese comentario fue eliminado. Tal vez se arrepintió. Siempre hay alguien que deja un respaldo de las palabras que nos pueden condenar.

Su gran amiga le siguió la conversa: “¿Qué feo, no? Lo peor ahora, nos enteramos tras cámaras lo fuerte que ha sido el resentimiento”. Santiago no se detuvo y descargó: “Una pena ver los capítulos y saber que compartíamos la misma casa con algunas personas”.

“Los Fiu Fiu VS Los de Barrio”

Esas palabras surgen desde que se creó esa división novelera en MasterChef Ecuador. Siempre se dejó en evidencia la competencia de clases, el resentimiento de algunos y que otros solo tenían como tema de conversación las veces que recorrieron el mundo probando platos.

“Los de Barrio”, que ahora solo lo integra Sara y Sonnia, siempre sacan en cara que son del pueblo, que son humildes y les da como rabia los comentarios que hacen “Los Fiu Fiu”, conformado por Alexandra, Jamil, Santiago y Victoria. Al menos los dos primeros han sido bastante fuertes con lo que dejan salir de su boca.

Al la producción permitir ese tipo confrontaciones ya queda en evidencia que lo que le interesa es el rating, sin importar el objetivo del reality o el mensaje que se quiera transmitir. Lamentable que en más de una ocasión, cuando la competencia es pregrabada y ya todos han retomado su cotidianidad sigan pasando ese tipo de cosas en redes.

