¡Puñetiza twittera! Tremendo insulto de Sara a Alexandra por decir que está arrepentida de haberla ayudado en MasterChef Ecuador

En ésta temporada de MasterChef Ecuador sí que ha habido polémica, drama, enemistades y de más. En la misma semana en la que Sol eliminó a su propia amiga, Victoria, en Twitter sí que se dieron de puñetes escritos. Las protagonistas de este conflicto ahora son Sara y Alexandra.

Fue en el reto de campo de esta semana en el que Sara, ‘la abogada del rap’, fue capitana del equipo azul y estaba integrado por Sol, Alexandra, Sonia, Cynthia, Henry y Raúl. Resultaron ganadores al complacer los paladares de unos bailarines de tango y se llevaron la mayor cantidad de rosas en las votaciones.

En esa victoria no hubo necesidad que nadie tome el delantal dorado, el que sirve para asumir la capitanía a fin que el equipo gane. En esa oportunidad, nadie se lo hizo a Sara; ni Henry que estuvo tentado por Jorge Rausch.

En las cocinas, los roces entre Sonnia y Alexandra se evidenciaron ya que la estación estaba muy desordenada y los cocineros no limpiaban los utensilios que utilizaban.

Pero, Alexandra, al festejar el triunfo, dijo a las cámaras de la producción que ella le ayudó a la joven guayaquileña para que le vaya bien.

Creo que no se los esperaban pero Sarita se ganó la victoria en su debut como capitana. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/tkChCkMDjR — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2023

Realmente, más que ayuda, le dirigió en las preparaciones y la guió en todo el proceso para que todo saliera de forma ordenada. Pero tal parece que está arrepentida de haber obrado bien y así lo dejó en evidencia en Twitter, en un mensaje en el que por poco se da todo el crédito ella.

“ No saben cómo me arrepiento de haber ayudado a Sara en el reto. Hasta discutí con Sonia por que ella quería hacer un pollo quemado. Hice las salsas y sazoné el puré. Si dejaba que ellas cocinen como saben hoy la historia sería diferente”, fue lo que escribió

Captura de pantalla

Sara le respondió y hasta la insultó

Ante este tuit, que obviamente llegó a Sara, la joven rapera no dudó en responderle con fuertes palabras pero la cuestión es que ella si que no se arrepiente de haberlas dicho.

“He conocido gente asquerosa, gente mala, gente mentirosa, gente odiosa y a la cara... de Alexandra que no tiene denominación (...) Hace el pollo frito y ya tenemos que agradecerle haber ganado, bob...”.

Captura de pantalla

Debido a estas palabras, Sara dejó claro que no se arrepiente y alega que estaba “furiosa porque me enoja que la gente sí pueda hablar lo que le da la gana de otras personas y creerse intocable. Me enojó que la bruja me haya nombrado a mi y a Sonia”.

Sara aclaró que no borrará nada y pidió disculpas por el “show barato”.

Captura de pantalla

No es la primera vez que Alexandra tiene inconvenientes por sus comentarios. Hasta con Jamil ha tenido roces porque no sabe decir lo que opina con tino sin saber que puede herir a sus compañeros de MasterChef Ecuador.

Incluso, a Henry y a Johanna se ha referido con peyorativos sobre su aspecto físico.

