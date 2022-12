Masterchef Ecuador: Estallan contra Alexandra por decirle ‘gordito’ a Henry

A la recién apodada, ‘Maléfica’, o Alexandra Torres, al parecer se le pasó ‘la mano’ con sus imponencias ya que ahora es tendencia en Twitter por cómo se refirió a su compañero Henry, quien ganó el reto de la caja misteriosa en el reto de ayer. Le dijo ‘gordito ese’ y eso desató la ira en las redes sociales.

Alexandra Torres, de 46 años, diseñadora oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo al empezar el programa que no le gustaría que le toque con Henry, pero de manera despectiva. “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”, dijo porque los participantes debían escoger a su grupo para el reto de hoy.

Esto no gustó a las redes y algunos criticaron su forma de expresarse: “Me parece que fue innecesario que Alexandra diga: “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”. Si se llevan mal no debería referirse a Henry de esa manera porque no le ha dado confianza para eso”, dijo una tuitera.

Me parece que fue innecesario que Alexandra diga: “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”. Si se llevan mal no debería referirse a Henry de esa manera porque no le ha dado confianza para eso. #MasterChefEcuador — _C_ (@Cami_513510) December 15, 2022

Todos coincidieron que fue muy irrespetuoso para Henry.

Exacto, lo que dijo Alexandra fue irrespetuoso — _C_ (@Cami_513510) December 15, 2022

Y algunos de los participantes han coincido en que una de ellas tiene una personalidad competitiva y controladora; dicho por sus propios compañeros.

Torres es una de las competidoras más imponentes y que le gusta que las cosas se hacen como ella dice. Aunque siempre se ha llevado puros elogios del jurado, su personalidad de líder hace que no agrade a muchos.

#MasterChefEcuador | Irene intenta guiar a los cocineros pero esperemos que los cocineros entiendan sus indirectas. pic.twitter.com/s4ub3PfQnt — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 15, 2022

Definitivamente a Alexandra le cuesta un poco trabajar en equipo y se molesta cuando no se hacen las cosas a su manera. Así también lo dio a entender cuando dijo que o estaba de acuerdo que sus propios compañeros juzguen su plato porque no tienen más conocimientos que ella, causando asimismo, el desacuerdo en las redes sociales.

Alexandra ya porq se dice que es chef se cree la gran cosa, ni Alejandro que también es chef era tan soberbio y ególatra #MasterChefEcuador https://t.co/Nu1izwZJol — David Collaguazo (@deix12) December 15, 2022