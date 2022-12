Masterchef Ecuador: La vidente Vicky realizó nueva predicción ¿se cumplirá?

La ‘Seño Vicky’ es furor en las redes sociales debido a sus acertadas predicciones que ha dado durante la competencia de Masterchef Ecuador. Hasta el momento todo lo que ha predicho se ha cumplido e incluso ya se le preguntó quien sería el campeón del Mundial de Qatar 2022 y respondió que sería Argentina. Hoy en el nuevo capítulo, adelantó lo que sucederá mañana y se espera que se cumpla.

Hoy se realizó el reto de presión con los capitanes del reto de campo, por lo que los cocineros debían escoger a sus compañeros para tenerlos en sus grupos. Johan y Vicky fueron los últimos elegidos. Ante eso, Erika Vélez le preguntó a la vidente que por qué cree que no la escogieron de primera sus compañeros.

“No se capaz piensan que no tenemos potencial pero tengo que decir que el grupo donde me escojan ganará el reto de campo”, dijo Vicky con una sonrisa. En ese momento Erika dijo que se trataba de otra de predicción y sus compañeros indicaron que definitivamente sí es una vidente.

#MasterChefEcuador | Los capitanes intentan escoger estratégicamente a sus equipos. pic.twitter.com/KwDMAbjLJU — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 15, 2022

Al final todo se sabrá mañana si es que el equipo de Vicky gana, caso contrario ya no será la vidente de Masterchef Ecuador.