“Ya pues métete a MasterChef Ecuador y demuestra” Jamil se pega ‘puñetiza twittera’ contra todos sus ‘haters’

La mala racha de Jamil en la cocina de MasterChef Ecuador parece que ya terminó al presentar un pato típico ecuatoriano con toque vanguardista en su último reto que, hasta recibió ‘cachetito’ del chef Jorge Rausch. Sin embargo, no se ha salvado de los ‘haters’ y ayer se mando una ‘puñetiza twittera’ con un usuario.

En el último reto de eliminación, los participantes recibieron una masterclass de la chef Caro Sánchez, donde preparó colada morada, que es una bebida típica del país, pero lo hizo aplicando cuatro técnicas vanguardistas de la cocina moderna. En su reto de eliminación, Jamil, preparó un delicioso encebollado al estilo de una estrella Michelin y recibió los halagos de los jueces.

La 'Mentalidad Michelín' de Jamil ha dejado la vara muy alta. Terminó la mala racha de Jamil. MasterChefEcuador pic.twitter.com/MWJl7f694Y — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

Luego en su cuenta de Twitter escribió: “¿Dónde están los que decían que no sé hacer comida ecuatoriana carajo?”, escribió y comenzó la pelea con sus haters.

“Vos y la Alexandra ojalá no ganen, no se merecen ganar, son un par de personas insoportables, egoístas, arrogantes, hipócritas y malas. Tú no eres el único que cocina; hay muchos en este Ecuador que cocinan mucho mejor. Yo también he viajado por todo el mundo y se de gastronomía y cocino muy bien”, escribió un usuario al tuit de Jamil.

Entonces el cocinero con ascendencia libanesa, decidió no callarse como siempre y le respondió:

“Ya pues metete a MasterChef Ecuador y demuéstralo. A menos a que ya lo hayas intentado y botado como a perro. Para mí, tu actitud es insoportable”, le respondió en la ‘tiradera’ twittera.

Ya pues metete a #masterchefecuador y demuestralo. A menos que hayas tratado ya y te hayan pateado como a perro. 👀👀👀 para mi tu actitud es insoportable 🤷🏽‍♂️😜 — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 17, 2023

Además, no es el único usuario con quien se ha pegado ‘puñetizas’ virtuales. A todos sus seguidores que lo apoyan y lo atacan se toma el tiempo de responderles.

“Cuando no sabes de cocina es fácil decir estupideces como estas. Perfecto ejemplo de una acomplejada que no sabe que se puede comer y que no”, puso en otro tuit de una usuaria que insulta a Jamil.

Cuando no sabes de cocina es facil decir estupideces como estas. Perfecto ejemplo de una acomplejada que no sabe que se puede comer y que no. https://t.co/tvzfVI6UzQ — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 17, 2023

Te dejamos algunas otras respuestas: