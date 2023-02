Entre lágrimas, Erika Vélez recordó la muerte de su hermano para consolar a Johanna en MasterChef Ecuador

Han pasado más de 15 años desde el repentino fallecimiento de Rubén, hermano de Erika Vélez, y es algo que todavía le duele hablar. Así lo demostró en MasterChef Ecuador, cuando se le cortó la voz, y en resumen trato de consolar a Johanna, quien perdió a su sobrina, quien era como su hija.

“Yo creo que lo he dicho antes. Cuando estaba haciendo una novela en Argentina, me llamaron para decir que mi hermano había sufrido un accidente y que murió. No fue para nada fácil desde Buenos Aires llegar a Ecuador, fue una cosa espantosa, y la verdad regresé a Argentina a seguir filmando una novela porque sentí que era mi mejor terapia y de verdad me alegro muchísimo (Johanna) que estés aquí porque se lo difícil que es no es estar con la familia en momentos así”, dijo con la voz entrecortada pero con una gran sonrisa.

Johanna perdió a Valentina, una de sus sobrinas, a quien considera como una hija, ya que ella no tuvo la oportunidad de tener los suyos. Se desconoce, los motivos del fallecimiento de la joven, pero ha marcado muy fuerte, en la familia de Joha, quien con mucha fortaleza decidió regresar a las cocinas de MasterChef y ahora dedicarle cada plato a su nuevo angelito que está en el cielo. Afortunadamente, la cocinera ya es parte del Top 10 ya que es una de las favoritas a ganar el concurso.

¿Qué pasó con el hermano de Erika Vélez?

Fue en el 2003 cuando Erika estaba viviendo en Buenos Aires, y estaba filmando la serie Dr. Amor que se reproducía en Canal 13. En una entrevista con la revista “Mundo Diners” en 2022, la modelo y actriz contó lo que pasó y cómo se sintió al respecto.

“Yo estaba por entrar al edificio donde vivía junto a Diego Spotorno, cuando me llamó la mejor amiga de mi mamá. Rarísimo. Me pregunta, ¿estás con alguien? Le digo sí, estoy con Diego y una compañera de trabajo. Y me dice: Tu hermano tuvo un accidente de tránsito. ¿Pero está bien? Sí. Pero ponme a Diego. Y me dio la mala noticia en la casa. Fue horrible”.

¿Qué pasó con el hermano de Erika Vélez? (Erika Vélez Facebook)

Erika contó que tuvo mucha desesperación por llegar a Ecuador antes que le entierren. Solo le faltaba un mes para cumplir 15 años. “Me lo quitaron muy chiquito y me afectó muchísimo. No hablé con mi hermano menor (José David) por mucho tiempo porque cuando llamaba escuchaba la voz de Rubencito”, dijo entre lágrimas al medio citado.