MasterChef Ecuador: ¿Sonnia y Sara no merecen ser top 10? En redes hay molestia

Tras la salida de Cynthia de MasterChef Ecuador, quedó definido el top 10. Esta conformado por Johanna, Jamil, Santiago, Victoria, Alexandra, Andrés, Raúl, Henry, Sonnia, y Sara. En redes hay opiniones divididas, pero las más predominantes es que las dos últimas no merecen estar en esta etapa de la competencia.

Sí bien el reality es para cocineros aficionados y no profesionales, en esta temporada se ha visto muchísimo talento reforzado con las técnicas que en el mismo enseñan. Además, los participantes deben estudiar mucho para reforzar y ampliar sus conocimientos.

Sí bien algunos han evolucionado de manera considerable -como Raúl por ejemplo- o han llevado más allá sus preparaciones, los usuarios en redes consideran que Sonnia y Sara aún les falta mucho. Pues han presentado preparaciones que, al compararlas con las demás, no están a la altura de MasterChef.

De hecho, el último pin del chef prácticamente pareciera que la producción se lo regaló a Sonnia. Hizo una papa rellena pero prácticamente todo le dijo como hacer el chef Jorge Rausch. En cambio Jamil, aunque no cumplió con el pedido, llevó un plato de altísimo nivel. Más bien le dieron mandil negro.

Eso causó desacuerdo en redes. Pues una de las críticas más recurrentes de esta temporada de MasterChef Ecuador es que el enfoque está distorsionado. No parece una competencia de cocina si no de clases sociales. Una novela mejor que ‘Pasión de Gavilanes’ y un empeño por mantener en el reality a participantes que aún les falta. Muy mal de la producción dar ese tipo de exposición, sabiendo que Internet no perdona nada. Peor, la audiencia no es tonta.

Lastimosamente todo por el rating. Prefieren mantener la serie ‘Amigas y rivales’ dentro de las cocinas en lugar de hacerle honor al nombre de un programa originario de Reino Unido. Creerán que si sale Sara y Sonnia -no por buenas- Jamil ya no tendrá con quien más pelear. O los tuiteros ya no tendrán a quien criticar por su mala pronunciación.

Reacciones en redes

Ni Sara ni Sonia se merecen el top 10. No están x cocina están x suerte y favoritismo. Nicolás, Sol o hasta la misma Cynthia que si saben cocinar deberían estar ahí #MasterchefEcuador — Nicole salgado (@nickie0706) February 17, 2023

top 10 merecido menos sara y sonia. #MasterChefEcuador — Denisse (@denlunaa) February 17, 2023

Bien por todos, menos por 2... Insistiré que Sara y Sonia no cocinan y están allí es porque se han salvado en retos, por méritos de otros. #MasterChefEcuador — Geanella S. Benites (@GeanellaSalazar) February 17, 2023

Adiós Cinthya !!! Pero Sonia y Sara?

JAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJAJAJ #MasterChefEcuador — Geanella S. Benites (@GeanellaSalazar) February 17, 2023

Lo peor es que Santiago se va en 9 no lugar eso quiere decir que Sara o Sonia serán top 8 con ese pobre nivel #MasterChefEcuador — Joao (@japlcse) February 17, 2023