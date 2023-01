“Su conciencia está bastante sucia”: Andreina Bravo desató las redes y habló sobre el nuevo tema de Shakira y Bizarrap

Andreina Bravo, cantante ecuatoriana de 26 años, al ver que muchos de sus compañeros del medio artístico se pronunciaron, no se quedó callada y dio declaraciones sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap Music Sessions #53. La bella modelo aseguró estar completamente a favor de la colombiana.

La ecuatoriana escribió un Tweet que desató las redes sociales por completo, puesto que muchos han criticado el nuevo estilo de música que crea ahora Shakira tras enterarse de la infidelidad de Piqué.

Los seguidores han empezado a especular que la nueva estrategia de marketing de Shakira ya es “humillante” y a pesar de los comentarios negativos, Andreina se cansó y salió en defensa de Shakira. Twitteo lo siguiente:

Los que no están de acuerdo con Shakira es porque simplemente su conciencia está bastante sucia, y les da vergüenza reconocer que fallaron… se tenía que decir y se dijo 🙊😅 — AndreinaBravoJ (@andreinabravo11) January 13, 2023

El comentario desató las redes y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores compararon la ex relación de Shakira con Gerard Piqué con la de Andreina Bravo y Miguel Melfi. En los comentarios le recomendaban a la cantante ecuatoriana escribir una canción dedicada a Melfi para que empiece a facturar y subir seguidores.

¿Será que la cantante ecuatoriana escribirá una canción tirándole a Melfi? Por el momento la ex participante de “El Poder Del Amor,” no se ha pronunciado en redes respecto al tema. ¡Hagamos la paz, no la guerra!

Comentarios de Fans:

“Las que no están de acuerdo con la canción de Shakira son las que si tienen amor propio y saben bien que para que rebajarse tanto sonando aún dolida”, “En mi opinión cada quien debe valorarse y no pregonar su vida “privada”, ni aunque sea para facturar”, “No creo que sea que no tenga amor propio Shakira. Es un tema está facturando como dice”, “te parece bien comparar quien es mejor o peor, esa canción es puro materialismo y ego, soy fan de Shaky pero está canción cero inspiración”, “Andreina nos dice que es #TeamWakaWaka obviamente los leales con los leales”.