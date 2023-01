“Briella”: ¿quién es la cantante venezolana que asegura plagio en el nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap?

María Gabriela Otaiza es una cantante y compositora venezolana de 23 años. Hace poco subió un TikTok con más de 30 millones de vistas donde aseguraba que la nueva canción de Bizarrap y Shakira fue inspirada en su último sencillo que subió hace unos meses atrás, “Solo tú”.

La bella artista, a diferencia de muchos creadores de contenido, se dedicó a la música por completo. Estudió en el Conservatorio de Música de Carabobo, Venezuela y desde muy joven la pasión por componer y crear líricas únicas ha estado presente. En el 2021 concluyó con su carrera de Educación Musical en la Universidad de su estado.

View this post on Instagram

Empezó a impulsar su música cuando tenía 16 años en las redes sociales creando algunos ‘covers’ y ‘remix’ de canciones que a su público agradaba. Sus fans le han llenando de comentarios positivos sobre su increíble talento.

View this post on Instagram

Briella ha destacado por crear varias improvisaciones y por siempre complacer a su público, cumpliendo retos de sus fans. La música ha estado presente desde su niñez, pues su amor por la música nace gracias a su padre, al igual que ella, es cantante e inspiró a su hija a seguir sus sueños.

View this post on Instagram

Su ‘feed’ en Instagram se basa en la música. Si bien es cierto, la bella venezolana sube fotos suyas, pero la mayor parte de su contenido es sobre nuevas composiciones o sencillos para incentivar algún nuevo estreno musical.

View this post on Instagram

Tiene algunas canciones propias, entre las más populares están: “Solo Tú”, “Es un 10”, “Que raro”, “Fantasma”, entre otros. Actualmente en Instagram cuenta con 218 mil y en TikTok con mas de 1,5 millones de seguidores.

“No lo hago para buscar problemas, soy fanática del trabajo de ambos, pero de verdad, no sé qué hacer”, supo decir la venezolana al comparar dos partes de su canción con la Session #53.

Tras su declaración, la cantante venezolana recibió muchos comentarios en redes sociales sobre el tema y aunque muchos la han tachado como “oportunista”, Briella expresó que se sentía halagada.

“Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”

— Briella