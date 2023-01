Ecuador pide a gritos una colaboración entre Carolina Jaume y Bizarrap y se vuelve tendencia en redes

Que Carolina Jaume sea tendencia en Ecuador, no sorprende a sus seguidores. Esta vez la presentadora se posicionó en las redes sociales, por utilizar la controversia que ha causado la sesión #53 de Shakira con Bizarrap para generar su propio contenido.

Esperando la colaboración de Bizarrap con Carolina Jaume. pic.twitter.com/6bD4OMtxu4 — 🫀🪴 𝚖 𝚊 𝚏 𝚏 𝚎 𝚛 (@umaru91) January 12, 2023

Al iniciar su propia “tiradera”, publicando frases para su ex pareja Allan Zenck, los seguidores de Carolina empezaron a exigir una colaboración entre ella y el productor musical argentino, tantos han sido los tuits y comentarios en redes que el hashtag Jaume estuvo en el #1 de Tendencias de Ecuador por un par de horas.

[ “Me dejaste de vecina a la suegra”: El escalofriante adorno que Shakira colocó en su ventana ]

Ya mismo saca una sesión @carolinajaume con @bizarrap quejándose de su ex marido. Y @ecuavisa tendrá la exclusiva. 🤣 pic.twitter.com/nIoaCRBly0 — Guido Vaca  (@guidovacav) January 13, 2023

Ante toda la revolución que causó Carolina, publicó una imagen que acompañó con el texto “con Bizarrap no, jajaja”, haciendo referencia a que, si sacará su propia “sesión”, pero no con el artista argentino. Incluso, minutos más tarde de la solicitud de sus seguidores, la también actriz y modelo ecuatoriana reveló parte, de lo que sería la letra de su canción dedicada a su ex, aunque muchos creen que las indirectas son solo para Allan Zenck.

[ ¡Carolina Jaume prepara su propia tiradera! Aquí parte de la polémica letra escrita por la actriz ]

no puede ser, CAROLINA JAUME ESTÁ PENSANDO EN SACAR UNA CANCIÓN JAJAJAJJAJAJA — michifuck (@michelleeveliz1) January 12, 2023

- Carolina Jaume sacará una canción similar a la de #ShakiraBZRP por su actual situación sentimental.



- El Rolex de Carolina Jaume:

xD pic.twitter.com/noqLHX5z7X — Ronny David (@RonnyGrinder) January 13, 2023

[ ¡A juicio! Arturo Vizcarra ´Rayo´ demandará a su ex Carolina Jaume, por “daños a su imagen” ]

“Nunca serás suficiente para alguien que no sabe lo que quiere. Ya no quiero más sapos, ni príncipes falsos. Entiendo que te hayas enamorado de él, eres joven e ingenua por es fácil metértela”, es parte de la letra que reveló Jaume.