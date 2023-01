¡A juicio! Arturo Vizcarra ´Rayo´ demandará a su ex Carolina Jaume, por “daños a su imagen”

Carolina Jaume definitivamente no sale de una para meterse en otra, la actriz que hasta no hace mucho estuvo involucrada en problemas legales con su ex esposo Allan Zenck, por aparentemente haber incumplido con el acuerdo de custodia compartida de su hijo Alonso, nuevamente se ve envuelta en riñas de juicio.

Y como es también característico en la vida de la ex presentadora, en esta ocasión, la parte demandante también responde a un ex amor del pasado, Arturo Vizcarra, mejor conocido como ´Rayo´.

La abogada Patricia Cássula, representante legal del chico ex reality, develó en conversación telefónica para el programa de ´Los Hackers de la farándula´, que el bailarín tomará acciones legales contra Carolina Jaume, por hacer uso de “documentos falsos” para dañar la imagen de su cliente.

“Ella utilizando documentos adulterados ha dañado el buen nombre del señor Arturo Vizcarra, ella ha utilizado documentos que pertenecen a otro juicio, cambiándole los nombres, cambiándole las fechas, yo ya tengo toda esa documentación, a quien pertenece ese juicio. Un juicio de 2014 ella lo ha puesto con fecha de enero (...) lo que ella está haciendo es un delito”, aseguró la letrada para el programa de farándula, haciendo referencia a una publicación hecha por el ex rostro de Ecuavisa en días pasados, donde deja ver lo que parece ser una boleta de apremio en contra de ‘Rayo’ por Violencia Psicológica contra la mujer.

“Si ella no tiene como medir sus actos, pues que se atenga a las consecuencias de sus actos, él tiene todo el derecho de limpiar su buen nombre y que esta persona también lo haga de manera pública”, agregó Patricia Cássula, al tiempo que explicó que ya se están recabando todas las evidencias para llevar a la actriz ante un juez.

Hasta el momento Carolina Jaume no se ha pronunciado al respecto.