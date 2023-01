¡Carolina Jaume prepara su propia tiradera! Aquí parte de la polémica letra escrita por la actriz

Ecuador entero pedía a gritos una tiradera de Carolina Jaume y la actriz no ha tardado en dar respuesta a la solicitud de su público. La ex presentadora de televisión conocida por sus características publicaciones con frases bastante punzantes y por la polémica en la que suele vivir inmersa, ya ha filtrado parte de la letra que aseguró, conforma la que será su propia sesión musical.

Carolina Jaume ha dejado más que claro que se identifica con el team de la cantante Shakira, pues para nadie es un secreto como terminó la relación su ex esposo Allan Zenck.

La modelo ha hecho toda una campaña de apoyo a la Shaki, con imágenes que hacen alusión a la canción lanzada por la colombiana en colaboración con Bizarrap, y no contenta con eso, también se mostró en lo que parece ser una cabina de grabación, a la que escribió “Spoiler Alert”.

Captura de historia de Carolina Jaume

Seguida a esta fotografía, la actriz posteó en otra historia “Aquí tirando” y dejó ver lo que se le viene no solo a Allan Zenck, sino también a su actual novia, Gabriela Guerrero, a quien también le dedica parte de una estrofa.

Captura de pantalla

“Nunca serás suficiente para alguien que no sabe lo que quiere. Ya no quiero más sapos, ni príncipes falsos. Entiendo que te hayas enamorado de él, eres joven e ingenua, por eso es fácil metértela”, recoge parte de las primeras líneas que prometen causar aún más controversia de la que ya existe entre los ex esposos, quienes no salen de las instalaciones de los juzgados luego de anunciada su separación.

El ex rostro de Ecuavisa no ha parado de enviar indirectas por su cuenta en Instagram y los internautas ecuatorianos no dejan de comparar amorosamente hablando, a Shakira con la popular Carolina Jaume. Solo queda esperar para escuchar la nueva puesta en escena de la ahora cantante.