Carolina Jaume, quien hace poco estuvo hospitalizada y ha tenido problemas con su expareja, Allan Zenck, no dudó un segundo en mostrar su posición a favor de Shakira, quien lanzó su último tema, junto a Bizarrap en contra de Piqué. A su estilo, la actriz también siguió lanzando sus ‘dardos’ al parecer al papá de su hijo.

“Shakira te dije que te amo”, puso Jaume con un emoticón de risa al compartir un extracto del video de la canción que ‘liquida a Piqué y Clara Chía”.

Carolina Jaume se identifica con Shakira y lanza sus ‘dardos’ ¿contra Allan Zenck? (Captura de pantalla)

Luego de eso, comenzó a lanzar sus ‘dardos’ con memes. “Cambiaste jamón por mortadela”, publicó con muchas risas. Esto, en referencia a la canción de la colombiana que en su letra dijo “cambiaste un Rolex por Casio”, letra de la cual han salido todo tipo de reacciones y bromas.

Luego compartió otro meme, que más de broma parece otra indirecta a Allan Zenck. “Al menos Shakira está haciendo plata con su ex, a mí ese man no me devolvió lo que le preste”, dice .

Carolina Jaume claramente no atraviesa su mejor momento y ello le ha pasado una costosa factura en su salud, ya que hace pocos días estuvo internada en el hospital por episodios de ansiedad y depresión. Asimismo, está atravesando una crisis económica que la ha llevado a vender su auto, rentar su casa y es posible que haga una venta de garage con toda su ropa.

El ‘Hacker de la Farándula’, Santiago Castro, en el programa ‘Calientitos Tv’ que dio a conocer que la actriz está pidiendo 10 mil dólares por el auto del 2019 con un kilometraje de 67 mi y matricula al día.

Tras la polémica luego de la detención de Carolina Jaume días antes de Navidad, este 2023 la presentadora ha preferido mantenerse al margen de nuevas polémicas con respecto al tema. En una historia dejó claro que no estaba con su hijo porque todos los fines de semana, Alonso se iba a con su papá.

Por otro lado, todos sabemos la situación que también atraviesa Shakira y por eso la ecuatoriana se ha identificado con ella. La colombiana tiene una millonaria deuda de la Hacienda, se separó del padre de sus hijos luego de 12 años de relación, y ha afrontado los rumores de que Clara Chía hasta ha estado en su casa mientras ella estaba de viaje.

En fin, con esta canción esperemos que tanto Shakira como Carolina Jaume, pongan punto final y pasen de página para que puedan reorganizar sus vidas.