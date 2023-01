¡ACABADA! Clara Chía, Shakira te dedicó estas frases claramente en su sesión con Bizarrap

Shakira tiene todo Internet a sus pies porque acaba de sepultar a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía con su canción en una sesión con el maestro musical, el argentino Bizarrap.

Claramente es una tiradera para el padre de sus dos hijos, con quien estuvo más de 10 años y que mucho se ha dicho que el exfutbolista le fue infiel en parte de ese tiempo con Clara Chía.

Pero obviamente no dejó de lanzarle gladiolas (flores utilizadas en funerales) a Clara, que es un poco más joven que Piqué y que hasta se ha dicho desde medios españoles que estaría embarazada.

La fulminantes frases que Shakira dedicó a Clara Chía

Literalmente la dejó en la calle. Y hasta habrá quienes no están de acuerdo con que Shak la mencione en su canción (y el que no se dio cuenta es porque no quiere), pues nunca faltan los grupos que critiquen a la colombiana por excluirla del tema y el hecho que sea mujer.

Bien o mal para las opiniones de cada quien, Shakira lo hizo de una manera aplaudible y elegante. Sin necesidad de llamar la atención de los medios o hacer un en vivo: Con música.

En solo media hora de lanzamiento, la sesión tiene más de 16 millones de vistas. Algo que el planeta esperaba, hasta para los que no están enterados y los que ni fan de Shak son. Pero sin duda será el tema de conversación del mes.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena. Tiene nombre de persona buena”

“CLARAmente es igualita que tú. Pa tipos como tú”

“Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22″

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

“Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también”

Resiliente

La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

También quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia dando a entender que se volvió “más dura” después de la ruptura.

No es el primer mensaje que la cantante le lanza después que saltara el escándalo de su ruptura, ya que presentó dos sencillos en 2022: “Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.

El 1 de diciembre pasado, Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami.

El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados tras su separación.