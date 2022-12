Dayanara Peralta confesó que le pidió a Jonathan Estrada que cambiará de colchón al inicio de su relación

Jonathan Estrada y Dayanara Peralta aparecieron nuevamente después de sus declaraciones sobre lo sucedido en los Latin Grammys 2022. Y en esta ocasión, el podcast tuvo la temática de los “ex” donde cada uno estuvo tranquilo y expusieron sus experiencias con anteriores parejas.

Jonathan Estrada y Dayanara Peralta

En primera instancia, la intérprete de “El menú” hizo una definición sobre los ex y dijo que “es una persona con la que estuviste antes, pero que no funcionó y por eso cortaron la relación”.

Por su parte, Jonathan Estrada dijo que “no siempre no funciona, sino que a veces las circunstancias te obligan a terminar la relación” .

Alguien con la que uno salió, se le declaró, así termines a las 24 horas, pero se declararon. Eso para mí es novio (...) Lo otro es un vacile. — Jonathan Estrada

Dayanara Peralta

El actor ecuatoriano realizó una pregunta a su esposa sobre cuántos ex ha tenido, a lo que Peralta respondió que solo uno oficial y que no funcionó porque sus padres no le dejaron. Y Jonathan se dedicó a decir “que asco” por repetidas ocasiones.

¿Pero por qué te da asco? Si yo me pongo a pensar en todo tu libreto de ex, me vomitó ahorita mismo, porque has estado con un montón de mujeres. — Dayanara Peralta

La pareja que ya lleva casi dos años de matrimonio, comentó que al principio de su relación, la esposa de Estrada le pidió que cambiaran el colchón porque se sentía traumada. Por su parte, Jonathan contestó que cambiaron mucho tiempo después que empezará su noviazgo.

Cuando yo empecé con Jonathan estaba... no se si tan traumada, por eso acepté ser su pareja, pero yo si le pedí que cambiáramos el colchón y lo cambiamos. — Dayanara Peralta

El actor que dio vida a ‘Marcelo Guamán’ aclaró que una cosa es el vacile, pero cuando involucra sentimientos eso es considerado un ex. También mencionó que estuvo en 3 colegios, en uno de ellos no tuvo novia, pero alguien lo rechazó. En su época de colegio, cuando estuvo en quinto año solo tuvo tres enamoradas, confesó.

Intenté declararme a una man, y ella me dijo que no. — Jonathan Estrada

Jonathan Estrada

Durante el podcast, la pareja ecuatoriana estuvo entre risas y risas. Dayanara aclaró que era la primera vez que hablaban de esa tema frente a las cámaras, pero que en anteriores ocasiones han hablado sobre lo mismo y la conversación no ha terminado mal, por curiosidad se han contado muchas experiencias.

De igual manera expresó que “a mí me ha gustado que me cuente porque sé muy bien muchas historias y no es la primera vez que hablamos de ex” sentenció la interprete de “El Desquite”·

Peralta ha tenido dos noviazgos a lo largo de su vida. Según la artista, su primera relación fue a distancia y terminaron porque no se veían desde que su pareja se graduó del colegio. El segundo, a los padres de Peralta no les gustaba.

Por otro lado, Jonathan Estrada manifestó que se tenía que hablar de “ella” a lo que Dayanara respondió:

Sí, claro tenemos que hablar de ella, obvio. La gente necesita que hablemos de ella y siempre me la mencionan — Dayanara Peralta

La mayoría de personas conoce a qué se refiere el comentario de Dayanara, pero ninguno de los dos reveló el nombre. Sin embargo, se tendrá que esperar a la parte 2 del podcast para conocer más.