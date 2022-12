Jonathan Estrada revela si se sintió afectado el momento en que Dayanara lo negó en los Latin Grammys

El programa de Jonathan Estrada y Dayanara Peralta (JO-DA) causó furor en redes, porque subieron un episodio titulado “El negado”, donde ambas figuras públicas reaccionan y defienden sus posturas con respecto al comentario emitido por la esposa de Jonathan en los Grammys.

Se viralizó que Dayanara Peralta negó a su esposo durante una entrevista. Video por el cual recibió linchamiento mediático. La cantante también aseguró que Jonathan quedó como la víctima.

Por su parte a Jonathan no le afectó la respuesta y “no ha pasado nada”, pero para Dayanara no fue así y asegura que en ningún momento de la entrevista dijo que se encontraba soltera y que la gente había dicho todo lo contrario.

También aclara que la gente no se acuerda cuándo Jonathan Estrada le molesta toda la semana, las bromas, lo que le preguntan de la ex todo el tiempo y nadie dice nada.

Sin embargo, la intérprete de “Pobre y Triste”, asegura que ella es la misma persona dentro y fuera de cámaras. Mientras que Jonathan Estrada tiene una postura distinta. Él asegura que dentro del mundo del entretenimiento maneja un personaje que es una “joda”, pero es diferente en casa, cuando las cámaras y las luces se apagan.

Dayanara está diciendo que “yo soy Dayanara siempre y como me ves aquí, me ves allá”. Pero te diferencias conmigo porque para mí Jonathan, el ser humano, que está detrás cámaras es el que tú lo tienes en la casa, un domingo o en una fiesta privada. Cuando no hay nada de por medio del entretenimiento, ahí hay un Jonathan. Pero Jonathan en una alfombra roja, el festival más importante de música a nivel mundial, donde habían más de 357 estaciones de televisión y de radio de Latinoamérica. Desde la primera pisada, yo no soy Jonathan que está comiendo Yahuarlocro con mis papis o que se pega una hamburguesa con Dayanara, yo soy un personaje.

— Jonathan Estrada