“Ahí me entere que era hija de Gerardo Morán”: Tami Rivera habla sobre Kerly Morán y aclaró los rumores

La influencer Tami Rivera dio más detalles sobre los rumores que han salido a la luz sobre cómo es su relación Kerly Morán, exnovia de Kike Jav. En una entrevista con Meliza Yumisaca pudo despejar varias dudas que se tenía al respecto.

“No me llevo con ella, nunca la he tratado. O sea es como que literalmente yo supe quién era Kerly por el Kike porque él me contaba siempre. Ahí me enteré que era hija de Gerardo Morán. Obviamente a él si le conocía, ¿quién no sabe de Gerardo Morán en Ecuador. Pero ahí supe que era la hija y él siempre me contaba que iba a grabar estos videos, hacer esto y lo otro”, señaló Rivera.

Así mismo agregó: “Pero no me cae bien, ni me cae mal. No es que me de igual. Simplemente no le conozco y no puedes juzgar a una persona que no le conoces. Un a vez le acompañé a Kike a Riobamba a un show. Y nos vimos, saludamos normal, todo tranquilo”.

[ ¿Kike Jav regresó con su ex? La nueva experiencia que tuvo con Tami Rivera ]

Sobre los rumores

“Siento que la gente ha hecho eso de la guerra entre la Kerly y la Tami. Más no yo o ella. Es la gente, le gusta la polémica”, aclaró Tami Rivera.

“No me cae mal, no le odio, todo bien”, dijo mientras afirmaba que si grabaría un TikTok con la ex de Kike Jav sin ningún problema. “No tuviera problema la verdad”, incluso bailando la nueva canción del youtuber que ha tenido bastante acercamientos con las dos influencers.

[ “La iba a ver en Ecovía”: La historia de Kike Jav y Tamara Rivera ]