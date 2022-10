Kike Jav envió regalo a Kerly Morán después de tildarla que no tiene fama

¿Quién dice que por un helado no puede “arder Troya”? Fue gracias a una colaboración entre Sergio El Heladero y la influencer Kerly Morán, con temática de “red flags o banderas rojas”, que la polémica estalló.

Durante la publicación tachó al empresario KikeJav de haberse aprovechado de su relación para conseguir fama con su padre y convertirse en cantante “chichero”. Morán agregó que a pesar de tener novia él le seguía escribiendo y que canta feo.

El hecho por supuesto no pasó desapercibido y el también youtuber no tardó en contestar en TikTok a su expareja. Kike no se guardó nada y sí admitió que le trajo la fama del padre de Kerly (Gerardo Morán) ya que ella ni fama tiene.

Ratificó que sí vende papas, ya que Kerly ni vende nada. Finalmente, tachó que sí le ha escrito pero para pedirle autorización de subir contenido junto a Gerado a sus cuentas en TikTok e Instagram.

La novela entre la parejita no quedó ahí, este martes la también cantante comentó que recibió un ramo de flores y apuntó que sí acepta las disculpas emitidas por Kike. Añadió que todo se trató de una broma, nada más, por parte de ella.

“Muchísimas gracias de verdad, no era necesario el ramo de flores. Acepto no más las disculpas que ya te pegaste en TikTok. Todo bien, no pasa nada, no sucede nada entre tú y yo. Nunca nada malo ha pasado”, finalizó.

¿Qué pasó con Kike?

Actualmente, el empresario habría vuelto con su expareja Tamara Rivera. Ambos estuvieron separados tiempo atrás por una supuesta infidelidad, aunque nunca confirmaron su relación.

Kike Jav no solo es un youtuber y cantante ecuatoriano cargado de ideas divertidas, con ocurrencias que lo han llevado a ganarse el cariño de la gente, posicionándose como uno los creadores de contenido más importante del país. Sino que ‘El Cuy’ también es un empresario que ha dejado su marca en diferentes ámbitos.

Sobre cómo decidió emprender más allá de las puertas de YouTube, Kike Jav, en una entrevista con Metro, cuenta que: “Siempre tuve esa necesidad. Esa cuestión de que siempre quise tener algo propio”.