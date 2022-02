Las empresas del youtuber ecuatoriano Kike Jav, ¿Cuál es la clave de su éxito?

kike Jav no solo es un youtuber y cantante ecuatoriano cargado de ideas divertidas, con ocurrencias que lo han llevado a ganarse el cariño de la gente, posicionándose como uno los creadores de contenido más importante del país. Sino que ‘El Cuy’ también es un empresario que ha dejado su marca en diferentes ámbitos.

Sobre cómo decidió emprender más allá de las puertas de YouTube, Kike Jav, en una entrevista con Metro, cuenta que: “Siempre tuve esa necesidad. Esa cuestión de que siempre quise tener algo propio”.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que para poder llegar a tener éxito en varios proyectos, primero tuvo que pasar por los caminos del fracaso. “He emprendido en algunas cosas que no es que me han salido tan bien”, reveló el ‘Cuy’.

Kike Jav - Instagram

“Emprendí en una peluquería, tuve también una discoteca y justo fue lo del paro, me fue super mal la verdad y quebré como dos negocios”, confesó. Además hubo otro emprendimiento que no funcionó, “traté de sacar una marca propia de ropa, creo que no lo hice de la manera correcta, me quedé stockeado con un montón de producto y nada, se quedó ahí el negocio”, añadió.

Las empresas

Pero Kike Jav no se rindió y continuó con su visión de ser un empresario logrando así llegar al éxito anhelado. Me atreví a abrir cosas nuevas, ahorita tengo las salchis, también tengo una productora audiovisual que se llama Cuy Films. Y esperemos también poder sacar nuevos productos al mercado.

Respecto al negocio de las salchis, Kike Jav cuenta que “fue algo super arriesgado porque lo abrimos en plena pandemia, pero nos fue super bien. Siempre creo que entre más riesgo también hay más posibilidades de que sea mejor. Pues así como hay más riesgos de que que te vaya mal, puede que haya más posibilidad de que funcione mejor todo”.

Actualmente, Kike cuenta con tres locales de salchipapas, uno en el sur, otro en el norte y uno más en centro norte de Quito. Además están por abrir otro local en la pradera para luego pensar en procesos de expansión a nivel nacional.

Clave del éxito

Sobre la clave para que sus negocios hayan funcionado, el youtuber reveló que considera que fue porque luego se asoció “con personas que saben muchísimo del tema y hacer una buena sociedad implica que cada uno haga bien su trabajo, creo que eso ha sido el éxito para que las cosas fluyan”.

Además, el famoso cuenta que le parece divertido todo lo que él hace. Es así que “en las salchis yo me encargo de toda la parte del marketing”

Esto debido a que Kike Jav estudia marketing y ejerce la profesión, aunque no se dedica a realizar el trabajo de diseño, tiene el conocimiento y cuenta con un equipo de tres diseñadores con los que trabaja, “porque siempre para poder armar propuestas comerciales o productos, necesito diseñadores, entonces ya estoy más al tanto para poder manejar y ver la gente con la que trabajo”.

Los Morales

Pero además de los negocios mencionados, el influencer también cuenta con el canal de Los Morales, que es otro emprendimiento en el que colabora junto a su familia. Según cuenta el famoso, en sus principios lo hicieron sin fines de lucro, “lo hicimos con todo el corazón”, resalta el youtuber.

Este proyecto nació en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo cual, el mismo Kike Jav se encargaba de ejecutar los detalles de grabación y edición. Él explica que antes de la pandemia “yo tenía un equipo de producción que me grababa, que me editaba y todo, pero por la pandemia yo volví a hacer ese trabajo, tal como lo hacía en un principio (de su carrera en YouTube)”.

“Fue un reto para mí y lo hicimos con mucho cariño para la gente y pegó muchísimo. En poco tiempo llegamos a 100 mil suscriptores y todos de la nada empezaron a hacer conocidos”.

Pero el youtuber comenta que debido a otras actividades de él y de su familia, tuvieron que pausar Los Morales, ya que les tomaba bastante tiempo.

Sin embargo, esta producción luego la pudieron comercializar, con marcas que confiaron en el proyecto. Es así, que retomaron las grabaciones y volvieron a sacar una nueva temporada de Los Morales, la cual se acaba de estrenar en enero de este año.

Kike Jav a lo largo de su carrera ha hecho reír a miles de ecuatorianos y ha demostrado que perseverando se pueden cumplir las metas. Actualmente, el influencer cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube y más de 500 mil seguidores en Instagram.

Finalmente, Kike Jav también ha incursionado en el mundo de la música y ha lanzado temas en colaboración de artistas como Gerardo Morán y Papaya Dada.