¿Kike Jav regresó con su ex? La nueva experiencia que tuvo con Tami Rivera

Una de las parejas más mediáticas que ha tenido el entretenimiento nacional ha sido la conformada por los influencers Kike Jav y Tamara Rivera. Aunque ambos han descartado el ser novios en alguna ocasión y tildarse de amigos, la pasada semana fueron vistos en el evento de La Cacería del Zorro.

Además, este viernes 07 de octubre compartieron una velada con música. Aunque no se ha confirmado su regreso, ambos protagonizaron un singular hecho sobretodo para la modelo y DJ.

Fue en Ibarra donde ambos recorrieron la provincia Blanca a bordo de un helicóptero, actividad que terminó siendo una sorpresa para Tami y sacó uno que otro grito a la parejita.

Hace poco también protagonizaron un video de tiktok junto Albert Saltos. El hecho ha permitido especular que ambos han sanado cualquier herida del pasado y, por lo menos, piensan a nivel profesional y conllevan una amistad sincera.

Abrir su Onlyfans

Fue hace poco más de un mes que la modelo confesó abrir su cuenta de Onlyfans lo que generó un enorme ingreso económico. “Hoy es mi cumpleaños y quiero que festejemos juntos con el lanzamiento de mi 0nlyFans, las 100 primeras personas en subscribirse tienen un descuento”, escribió en su redes sociales.

LE bastó días para superar los 500 suspcritores y con ello, también, rechazar cualesquier acusación que daban sobre su integridad.

“Yo estudié teatro, he estado en comerciales de importantes marcas, largometrajes, cortometrajes, soy modelo profesional, estudié producción musical, soy DJ. También hice fisiculturismo, fui parte de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness por lo que tengo varias certificaciones; si a ti no te parece que haya estudiado porque no es una carrera como doctor, ingeniería, eso no es mi problema”, dijo en un video.

Tami subirá contenido seguido a la plataforma, ya que se siente bien haciéndolo. “Si no me quieren seguir, no me sigan y ya”, finalizó con su mensaje la influencer ecuatoriana.