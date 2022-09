Tami Rivera, ex de Kike Jav, se unió a OnlyFans: en horas cumplió su primera meta y responde a las críticas

La modelo, DJ e influencer, Tami Rivera, se unió a la plataforma de OnlyFans. “Hoy es mi cumpleaños y quiero que festejemos juntos con el lanzamiento de mi 0nlyFans, las 100 primeras personas en subscribirse tienen un descuento”, escribió en su redes sociales.

Su promoción tuvo una mejor acogida de la esperada, ya que en tan solo horas ya cuenta con más de 100 suscriptores. En un video explicó que alargó el descuento para las 500 primeras personas.

Agradeció a sus seguidores por el apoyo y respondió a quienes la criticaban con cometarios como: “esas son las consecuencias de no estudiar”, “eso es no tener dignidad”.

“Yo estudié teatro, he estado en comerciales de importantes marcas, largometrajes, cortometrajes, soy modelo profesional, estudié producción musical, soy DJ. También hice fisiculturismo, fui parte de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness por lo que tengo varias certificaciones; si a ti no te parece que haya estudiado porque no es una carrera como doctor, ingeniería, eso no es mi problema”, dijo en un video.

Tami subirá contenido seguido a la plataforma, ya que se siente bien haciéndolo. “Si no me quieren seguir, no me sigan y ya”, finalizó con su mensaje la influencer ecuatoriana.

La suscripción por 30 días es de 20.89 con una oferta limitada del 5% de descuento, de acuerdo a la página.

Tami Rivera y Kike Jav

Ellos aseguran que no son novios. Tras una foto de Kike Jav con otra chica durante su viaje a Estados Unidos, Tami explicó que no le pusieron “los cachos” porque ellos no tienen una relación oficial “solo somos amigos”.

Kike Jav le envió un mensaje de cumpleaños y la apoyó con su cuenta de OnlyFans. “Hoy es el cumpleaños de alguien muy importante para mí. Es una de mis mejores amigas hace mucho tiempo ha estado en mis momentos difíciles. Nos cayó con la sorpresa (lo de OnlyFans) vayan a apoyarle”.

También respondió a los cometarios sobre sus críticas. “No juzguemos si no conocemos (...) No está haciendo daño a nadie. Cada quien es libre hacer con su cuerpo lo que deseé”.