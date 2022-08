“Mientras mi cédula diga soltera, no hay polémicas”: Tami Rivera asegura que nadie le ha sido infiel

La creadora de contenido Tami Rivera, grabó un video en Facebook para aclarar que KikeJav no le fue infiel con otra mujer, porque ellos no tienen una relación oficial “solo somos amigos”. Recientemente estuvo circulando en las redes sociales una imagen donde supuestamente se ve al youtuber ecuatoriano besando a otra chica.

El influencer estaría de fiesta en Estados Unidos, donde se encuentra realizando una gira y creando contenido nuevo para sus redes sociales. Sin embargo, la también modelo e influencer ecuatoriana aclaró en su cuenta oficial de Facebook que está soltera y que le causa gracia como los “medios utilizan algo tan significante para crecer”.

“Me siento Piqué y Shakira con este drama que ustedes se han creado y armado últimamente. Ha sido una foto muy polémica”, aseguró Rivera.

Así mismo aseguró que ella entiende que a los seguidores de KikeJav les gusta ese show, ese contenido y que entiende que le escriban a ella diciendo cosas como: “no le des permiso, mira lo que está haciendo ¿acaso no te duele?”. Ante esto, expresó que ella no le debe dar permiso a nadie si no tienen una relación, “nosotros sabemos que lo nuestro es una amistad, que somos cariñosos y que podemos ser algo más, pero no hemos definido nada y no se sabe si pasará”, aclaró la modelo.

Tamir Rivera conoció hace seis años conoció a KikeJav y, desde entonces se han vuelto mejores amigos y se acompañan en los buenos y malos momentos. “Él ha estado cada vez que lo necesito, cuando necesito consejos o tengo algún problema”, enfatizó la ecuatoriana.

También expresó que esa relación estrecha cambió en enero de 2022, porque KikeJav le comunicó que quería un cambio en su estilo de vida “me dijo que quería hacer ejercicios y estar más saludable y yo lo entendí y apoye porque para eso somos amigos”.

Sin embargo, siguen siendo grandes amigos e incluso cuando el influencer inició su gira en Estados Unidos se desearon éxito y prometieron reencontrarse pronto y ver qué pasaba con su relación.