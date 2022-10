“La iba a ver en Ecovía”: La historia de Kike Jav y Tamara Rivera

Kike Jav y Tamara Rivera se han dejado ver juntos tanto en redes sociales como fuera de las cámaras compartiendo momentos personales. Muchos se preguntan si son novios, pues parecen. Sin duda, una pareja que ha conquistado el cariño de sus seguidores. Lo que siempre han dejando claro es que hay un gran cariño, pero no que oficialmente son novios.

En el podcast de Morfi Tech, Kike Jav hizo algunas revelaciones de su vida y habló de ‘la Tami’, como le dice de cariño.

“Fue una amiga, una casi novia, ahora somos amigos y no sé lo que pase. Ya nos conocemos muchísimo tiempo, yo la quiero muchísimo. Tenemos una relación de amistad hace años. Ella siempre me ha apoyado”, dijo el influencer.

Enrique Morales es su nombre real y siempre ha repetido lo agradecido que está con ella por el apoyo que le ha brindado, no solo ahora, sino de siempre.

“Ella es DJ de techno, un target diferente, pero la Tami ha salido en mis videos de chicha, ‘El taxista enamorado’ y ‘El mocero’. Ella nunca me ha dicho “no qué vergüenza””.

La conoce hace muchos años cuando no era tan famoso, recuerda que la primera vez que se conocieron ella le invitó las bielas.

“La conozco desde que, literal, no tenía nada. La iba a ver en Ecovía. En ese tiempo era un poco conocido, pero las redes aún no me daba plata, sin embargo, ella siempre me acolitó”, dijo Kike en el Podcast.

El influencer y emprendedor destacó la trayectoria de la modelo quien estudió dos años de actuación, también se preparó en producción musical y es fitness, admira mucho la disciplina que tiene.

Tami Rivera cambió la vida de Kike

De las fiestas al gimnasio fue un cambio que se evidenció en las redes de ‘El cuy’, fue una de las observaciones que hicieron los entrevistadores a Kike porque hay un antes y un después en su vida por la presencia de la DJ, obvio para bien.

“Yo creo que la Tamy me cambió la vida”, dijo. Kike estuvo en un momento rodeado de gente solo para tomar, para “la joda” y gastando plata. Aunque no estaba en un mal momento de su vida, tampoco estaba haciendo las cosas del todo bien, sentía de decaía, confesó en la entrevista.

Sin embargo llegó Tami para ayudarlo, sin pedir nada a cambio. “Me dijo entrenemos, en son de pana, porque es alguien que te quiere, sin interés. Hay chicas que te dicen hagamos videos porque quieren ‘likes’ o seguidores, pero que venga una persona y te diga hagamos ejercicio, cambia tu estilo de vida para mejorar sin nada a cambio, solo porque te quiere ver bien se valora mucho”.

Tami también le ha ayudado para compartir más con su familia y gracias a eso le esta yendo muy bien, reflexiona.

Contenido juntos

Este 2022 han hecho contenido juntos y Tamy se ha unido a los Morales, quienes le tiene un gran cariño.

“Si ella me ayudó, por qué yo no hacerlo. Yo le digo eres actriz, simpática, con desenvolvimiento, haz videos, es bueno y rentable. Le he estado apoyando y ahora hasta con su nuevo emprendimiento en OnlyFans que le está yendo bien. Yo le apoyó porque ella me ha apoyado en momentos difíciles”, dijo Kike Jav.