“Él dio su autorización”: Lo que dijo Kerly Morán luego de la respuesta de Kike Jav sobre el helado de ‘red flags’

Todo empezó cuando la influencer y locutora Kerly Morán publicó un video con Sergio el Heladero de ‘red flags que tu novio es un perro’ en el cual de manera jocosa dijo que el youtuber le dio más importancia a la fama de su papá, Gerardo Morán, que a ella.

Una acción que trajo consecuencias, puesto que Kike Jav no se demoró en responder donde incluso agregó conversaciones de WhatsApp.

“Que le usé para ser chichero dice, si ellos fueron los que me usaron, la familia de ella me llamó, me contactó, ya que el Gerardo si me acolité a mí no es mi culpa”, es una de las respuestas dadas por el ecuatoriano.

Otra de contestaciones que dio, con relación a la importancia que daba a su suegro, fue quizá una de las más fuertes, donde dijo: “Si es verdad, me importa mucho más, porque la otra no tiene ni fama”.

Respuesta de Kerly Morán

Mediante su cuenta de Instagram, Kerly Morán quiso finalizar la polémica aclarando que a ella le dijeron que Kike Jav sabía del contenido del video.

“Esta semana ha sido súper polémica por un helado que era una broma. Yo nunca hago o puedo hablar de alguien sin su consentimiento y yo le había dicho a Sergio que no quería hacer un contenido así, precisamente para no tener esta clase de problemas (...) A mí Sergio me comentó que él sabía la clase de contenido que íbamos a hacer, que usaríamos su imagen y lo que íbamos a decir, era un guión pre elaborado. Que le puse mi cositas y mi salsa es distinto”, empezó diciendo Kerly.

Mencionó que su reacción es por un show mediático “que a él tanto le gusta y él bien lo sabe”. También mencionó que cuando la han nombrado en sus videos ella no ha reclamado, ni peleado. “No es mi estilo, no me gusta la polémica”.

Finalizó aclarando que si lo hizo fue porque creía que estaba autorizado por Kike Jav.

Con respecto a la respuesta considera que la forma correcta fue hablar directamente. “Hay muchas cosas de la intimidad y de la vida personal que si se cuenta o se dice es porque creíste o confiaste en esa persona”

Terminó agradeciendo por los mensajes positivos y de apoyo que ha recibido.