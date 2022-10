Kike Jav no se quedó callado y respondió a Kerly Morán por el video de red flags sobre él

Esto es lo que suele conocerse como una muy contundente guerra de red flags. Los ecuatorianos Kike Jav y Kerly Morán se sacaron todos los trapitos al sol, por medio de las redes sociales y no les importó que el mundo entero estuviese como espectador.

Cabe destacar, que la primera en iniciar el round de intimidades y señalaciones, fue la cantante Kerly Morán, quien hizo una especie de tutorial para realizar el helado de “Tu novio es un perro” con las red flags de Kike Jav, con quien se le vinculó de manera amorosa por un largo tiempo.

La ecuatoriana se juntó con el italiano, Sergio el Heladero para dar vida al jocoso video, donde acusó al youtuber, entre muchas otras cosas, de haberle dado más importancia a la fama de su papá, Gerardo Morán, que a ella, dando un mensaje entre líneas que sugiere que solo estuvo con ella por interés.

Una acción que trajo consecuencias, puesto que el creador de contenido no tuvo reparo en ejercer su derecho a réplica y contestó de una, en una, las menciones hechas por la artista. Fue por medio de la plataforma de Tik Tok, que Kike Jav respondió, e incluso agregó conversaciones mantenidas entre ellos, a modo de prueba.

“Que le usé para ser chichero dice, si ellos fueron los que me usaron, la familia de ella me llamó, me contactó, ya que el Gerardo si me acolité a mí no es mi culpa”, es una de las respuestas dadas por el ecuatoriano.

Otra de contestaciones que dio, con relación a la importancia que daba a su suegro, fue quizá una de las más fuertes, donde dijo: “Si es verdad, me importa mucho más, porque la otra no tiene ni fama”.

Un enfrentamiento que sin duda alguna tiene un ganador evidente, y pone de relevo que la pareja no terminó su relación muy bien que digamos.