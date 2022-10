“Mi clave de Instagram fue vulnerada”: Mamá de Liliana Rodríguez asegura que no escribió el comentario contra Alejandra Jaramillo

Lila Morillo, mamá de Liliana Rodríguez, panelista de ‘Siéntese quien pueda’ hizo un comunicado en su Instagram asegurando que su cuenta fue hackeada tras viralizarse un cometario en contra de Alejandra Jaramillo.

Su hija Liliana ha estado en el ojo del huracán por una polémica en redes sociales tras sus declaraciones sobre ‘La Caramelo’ donde la tachó de “manipuladora” y encendió todo tipo de reacciones.

El cometario que apareció desde la cuenta de Lila decía: “Este show reality me tiene algo confundida. Si es un reality... Venezuela se levanta y grita #fueraAlejandraJaramillo ni Ecuavisa ni #LosHackersdelaFarandula tiene derecho a hacer lo que están haciendo. Prepárense a nivel legal, Venezuela se respeta”, sin embargo ella asegura que no lo escribió.

Mi clave de Instagram fue vulnerada. Ya se han tomado las medidas necesarias de seguridad. A todos los que se sintieron ofendidos por comentarios en mi cuenta, les informo mi absoluto desconocimiento, NO FUERON ESCRITOS POR MI! JAMÁS he sido racista o he discriminado nacionalidad alguna. Por el contrario, mis labios profesarán SIEMPRE el amor a DIOS y al prójimo. Amo a todos los países Latinoamericanos y agradezco haberlos visitado alguna vez. Dios los bendiga a todos siempre

