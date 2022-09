Alejandra Jaramillo no se queda callada: Responde críticas por su participación en ‘Siéntense quién pueda’

La receptividad que ha tenido el programa de farándula con un toque de reality, ‘Siéntese quién pueda’ ha sido muy positivo. Sin embargo, más de un “experto” o conocedor de la farándula ha criticado las participaciones de Alejandra Jaramillo.

“Sé por qué me eligieron a mí, porque pasé por un casting. Y hasta que el canal o yo, como relación laboral que mantenemos, no digamos que ‘no vas más o no me siento cómoda’, seguiremos en este ruedo y tratando de disfrutar del proceso”, expresó la presentadora ecuatoriana en una entrevista a Leonardo Quezada, de En Contacto.

Así mismo se dirigió directamente a quienes la critican y dijo que no existe una regla donde se diga que para hablar de farándula hay que ser malo “y si tengo que demostrar que desde la bondad se puede hacer farándula y espectáculos, entonces estoy en el lugar correcto”.

Alejandra también acotó que todo el formato del programa es nuevo para ella y que estaba consciente de todo el revuelo que se formaría. De la misma forma acotó que está cómoda con su lugar en el grupo de panelistas y que tampoco se atrevería a decir que no lo está o que se sentará a esperar algo que a ella le guste o en lo que tenga más experiencia.

“Si yo aquí llego y digo que no me siento cómoda, que no es lo mío, que estoy esperando que me llamen del matinal, para sonreír y estar sentada con las manos cruzadas, eso no va llegar y no va a pasar. Aquí hay que hacer carrera, hay que tener un comienzo y este es mi comienzo. Y estoy orgullosa de mi comienzo”, sentenció.

Aseguró que ella desacomodó su vida desde que dejó En Contacto y su vida en Ecuador “cambié mi enfoque y me di cuenta de las ganas que tengo de lograr otras cosas”. Jaramillo espera que hacer algo a lo que no está acostumbrada la haga crecer y eso no hará que pierda su esencia.