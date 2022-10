“Fuera Alejandra Jaramillo”: Fuerte comentario de la mamá de Liliana Rodríguez contra ‘La Caramelo’

La polémica entre Alejandra Jaramillo y Liliana Rodríguez continúa, ahora apareció la madre de la hija mayor del ‘Puma’, Lila Morillo y publicó un fuerte mensaje en contra de la ecuatoriana.

“Este show reality me tiene algo confundida. Si es un reality... Venezuela se levanta y grita #fueraAlejandraJaramillo ni Ecuavisa ni #LosHackersdelaFarndula tiene derecho a hacer lo que están haciendo. Prepárense a nivel legal, Venezuela se respeta”, se lee en un cometario de Lila.

Desde que empezó el reality, ‘Siéntese quien pueda’, Alejandra Jaramillo ha tenido el apoyo del público y para algunos no ha sido bien visto, es el caso de Liliana Rodríguez que la ha tildado de manipuladora e incluso acusó a la ecuatoriana de hacer uso de “maniobras diabólicas”, para tener el visto bueno del público.

“Me parece una maniobra diabólica, de manipulación, de cierto personaje en el panel que también llegó paracaídas, que nadie sabía quien era, para manipular el resultado y las opiniones de un programa que es internacional y que todo el mundo tiene derecho a opinar”, dijo Liliana en una entrevista con Angello Barahona.

Esta disputa de opiniones ha llegado a redes sociales y cuando se meten con Alejandra, lo hacen con todo un público que la respalda. Aunque algunos presentadores de farándula ecuatorianos han emitido comentarios contra La Caramelo afirmando que no está preparada para estar donde está.

Respuesta de Alejandra Jaramillo

Por su parte Alejandra, como la caracteriza, prefiere no entrar en la pelea y sus mensajes han sido tranquilos y consiente que no todos tienen que quererla, pero que toda opinión sea desde el respeto.

“No todos nos tienen que querer (...) Entonces yo he aprendido también a agradecer cuando tal vez hay un comentario que vaya opuesto a lo que yo piense”.

Sobre las críticas que no está preparada hizo una invitación para que su opinión sea con respeto. “Aunque no estemos de acuerdo con lo que vemos o escuchamos. No es necesario lastimar agredir ni juzgar para dar una opinión”.