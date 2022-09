“Ese ‘wachazo’ fue de parte de muchas personas”: el momento en que Don Day explicó por qué golpeó a Santiago Castro

Don Day perdió el control en los Hackers de la Farándula y le dio un manazo en la cabeza a Santiago Castro, presentador del programa, por un video que publicó desde su canal digital en 2018. Sin embargo, en el programa de este martes 27 de septiembre quiso retractarse el actor quiso extenderle la mano al comunicador, acción que fue rechaza, por lo que la polémica continúa. Por otro lado, el reconocido personaje de la serie “El Combo Amarillo” explicó por qué reaccionó así contra Castro.

“No solo yo hubiese hecho lo que hice ayer. Cualquier personaje público que se siente como yo me sentí por tus opiniones y quizá por tus publicaciones que no debes hacerlas brother. El periodista o en este caso la persona que hace farándula no tiene que caer tan bajo como tú. Porque tu sientes que tienes la verdad. Sientes que tienes la palabra de lo que yo digo es”, señaló Don Day.

Así mismo agregó: “No te importa el sexo. Si es una mujer, la atacas de una forma nada que ver. Yo soy hombre. Yo te puedo aguantar hasta una, dos veces. Una mujer hasta con una palabra ya la estás maltratando. Respecto, no me estoy excusando de lo que ayer hice estuvo bien. Pero si haces un dolo en las personas”.

[ ¿Alejandra Jaramillo se queda sin protagonismo en Ecuavisa? Este es el programa que reemplazará a “Siéntese Quien Pueda” a las 14h00 ]

Don Day

¿Qué pasó?

El estreno de ‘Los Hackers de la Farándula’ como programa terminó siendo el lugar de reencuentro entre los enemigos, Santiago Castro y Don Day. El presentador de televisión y el protagonista de ‘Compañía 593′ tuvieron un altercado durante la transmisión en vivo del programa.

La polémica se originó hace tiempo, cuando Castro filtró un video privado de Don Day. Según mencionó Diego Álvarez en el programa, Santiago “crea notas con falsa información y, aunque uno le escribe diciéndole que eso no es así, que borre el contenido o se disculpe, no lo hace”.

[ Baile de Alejandra Jaramillo con Emmanuel Palomares enloqueció a fans: “Hacen linda pareja” ]