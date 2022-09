Baile de Alejandra Jaramillo con Emmanuel Palomares enloqueció a fans: “Hacen linda pareja”

Un espectáculo digno de admirar, Alejandra Jaramillo, panelista del espacio televisivo ´Siéntese quien pueda´ y el actor venezolano Emmanuel Palomares, hicieron estallar las redes con una improvisada, pero muy llamativa participación juntos.

Los artistas se tomaron un pequeño espacio del programa de farándula para debutar en la pista y su puesta en escena juntos, causó conmoción en sus fans, quienes no dejan de decir lo “linda pareja” que hacen. El también bailarín compartió por medio de su cuenta de Tik Tok, un video del momento en que sacó a bailar a la ecuatoriana, y la grabación ya recoge más de 1100 comentarios de los cuales la mayoría son de buenos deseos y halagos por la química que demostraron.

Alejandra y Emmanuel bailaron muy plácidamente el clásico éxito musical ´Virgen´ del grupo Adolescentes, donde se ve a la ecuatoriana bailar entre risas y bromas. Algunos de las opiniones que recoge la publicación son:

“Así comenzó con mi Efra, el desde el cielo t cuida/ Ale... Cuando vuelvas amar, estaremos compartiendo tu felicidad. Sé feliz. Bendiciones desde Ecuador/ serían mi pareja favorita/ Me gusta esa pareja, Ale tiene derecho a darse una nueva oportunidad”.

Estado sentimental de Alejandra Jaramillo

Han pasado exactamente 1 año y ocho meses desde que la popular ´Caramelo´, perdió a su pareja, el famoso actor Efraín Ruales, tras ser asesinado el 21 de enero del año 2021. Alejandra mantuvo una relación de más de siete años con el guayaquileño, el cual aseguró durante una reciente entrevista en el programa ´En Contacto´, que “aún sigue presente”.

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”, aseguró.

Una pérdida que evidentemente, representa un fuerte suceso en la vida de Alejandra, quien compartió gran parte de su vida con alguien a quien tuvo que decir adiós de manera trágica. Esperemos que la ´Caramelo´ sane a su propio ritmo y vuelva a decirle bienvenido al sentimiento del amor.